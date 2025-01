Nuevo tráiler de ‘Mickey 17’: Robert Pattinson se muere por salvar a la humanidad

Mickey 17 ha sido inexplicablemente, un dolor de cabeza para Warner Bros Pictures. La major, que contrató al cineasta Bong Joon-ho para adaptar la novela ‘Mickey7’ de Edward Ashton, no parece haber quedado muy contenta con el trabajo realizado por el surcoreano. Una reacción un tanto extraña por parte de la compañía, la cual quizás debería saber que estaba contratando a un autor consolidado para plasmar esta sátira de ciencia ficción. Porque…¿Qué sentido tiene contratar al director de Parásitos si no vas a dejarle absoluta libertad creativa? El caso es que desde la empresa que controla David Zaslav, se han querido asegurar de tener un montaje final acorde a sus pretensiones y los cinéfilos, tiemblan al pensar en cómo el estudio podría haberse cargado la nueva aportación al celuloide de una figura que nos han brindado obras maestras de la talla de Memories of Murder o Rompenieves. Sea como fuere, Warner acaba de publicar el último tráiler y dentro de poco, podremos comprobar si la adaptación consigue estar a la altura de todos los grandes nombres implicados.

Después de haber recibido varios retrasos debido a las huelgas, la postproducción e incontables ajustes en el calendario, Mickey 17 llegará finalmente a los cines el próximo 7 de marzo. Todo, teniendo en cuenta que originalmente su fecha prevista era la del 29 de marzo de 2024. En su momento, Warner la anunció como «la próxima experiencia cinematográfica innovadora» del autor de Parásitos» y para estirar todavía más ese interés, la productora preparó todo un elenco lleno de caras reconocidas comandadas por un «duplicado» Robert Pattinson. La historia de Mickey 17 se centra en Mickey Barnes, un trabajador que se encuentra en la extraordinaria circunstancia de pertenecer a una empresa colonizadora que le exige el máximo compromiso en su desempeño. Aunque para ello tenga que morir. Si el primer material promocional mostrado hace algunos meses, nos ponía en contexto de la situación de este héroe anónimo, el segundo adelanto comercial de Mickey 17 exhibe de nuevo el humor negro Joon-ho, bajo la crítica a la explotación laboral «prescindible» del protagonista.

Tráiler de ‘Mickey 17’

Más allá de tener a Pattinson como estrella principal, Mickey 17 reúne a toda una serie de rostros conocidos de la industria Hollywoodiense. Así, entre la ristra de nombres destacan Naomi Ackie (Parpadea dos veces), Steven Yeun (Nop),Toni Collette (Hereditary), Mark Ruffalo (Begin again) y Holliday Grainger (Cenicienta), entre otros. Joon-ho produce junto a su sello Dooho Choi y su preestreno está programado para aparecer por primera vez en el 75º Festival Internacional de Cine de Berlín. Antes de debutar en el resto del planeta, la cinta llegará antes a Corea del Sur, con una fecha fija para el 28 de febrero.

Complementado la labor en los despachos, la marca audiovisual de Brad Pitt, Plan B productions, firma también la película con un equipo conformado por Jesse Ehrman, Peter Dodd y Marianne Jenkins como productores ejecutivos.

Mickey 17 supone además, la vuelta colaborativa del director con varios de su antiguos socios. Por un lado, tiene al director de fotografía de Okja, Darius Khondji y a la diseñadora de vestuario de Rompenieves, Catherine George. Por otro, el montador Yang Jinmo y el compositor Jung Jaeil-ambos de Parásitos-regresan a sus respectivos departamentos. El resto de puestos clave en el apartado creativo tiene a Dan Glass (Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore) como supervisor de los efectos especiales y a Fiona Crombie (La favorita) en el puesto de diseñadora de producción.

El entusiasmo de Robert Pattinson

A Pattinson no parece haberle descuadrado demasiado el tema de los retrasos con Mickey 17. Pues, como él mismo contó en una entrevista reciente para Vanity Fair, tras el COVID y las huelgas, parecía que el entusiasmo por un cine original se había perdido. Eso sí, ahora parece confiar en una especie de resurgir motivado por películas como su colaboración con Joon-ho:

«Es extraño porque en los últimos años, en la industria cinematográfica, a partir de la COVID y luego de las huelgas, todo el mundo decía constantemente que el cine se estaba muriendo (…) Luego, si nos fijamos en los últimos meses, hay una oleada de películas muy ambiciosas. Siento que el material que va a ser nominado a los Oscar este año va a ser realmente interesante, y parece que de repente hay una nueva hornada de directores que también entusiasman al público. Con suerte, Mickey 17 saldrá en un período de entusiasmo por el cine».

Mientras tanto, Bong Joon-ho ya prepara un nuevo proyecto animado todavía sin título para 2026.