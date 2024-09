Tráiler de ‘Mickey 17’: el regreso de Bong Joon-Hoo tras el éxito de ‘Parásitos’

Parece mentira, pero ha pasado ya más de un lustro desde que Bong Joon-Hoo conquistó Hollywood con Parásitos. Un drama familiar que rompió todos los récords al convertirse en el único largometraje de habla no inglesa en ganar el Oscar a la Mejor película. Desde entonces, el prolífico cineasta surcoreano ha estado inmerso en el desarrollo de Mickey 17, la adaptación de la novela ‘Mickey7’ de Edward Ashton. Ahora, después de varios retrasos, esta propuesta por fin nos ofrece un primer y esperado tráiler, donde podemos encontrar al espectacular elenco de la producción de Warner Bros capitaneada por Robert Pattinson.

El ex actor de Crepúsculo y Harry Potter no es el único que se ha querido apuntar al regreso del realizador y así, en el propio adelanto tenemos un breve vistazo de varias caras reconocibles de la industria. Como por ejemplo Naomi Ackie (Parpadea dos veces) o los nominados por la Academia; Toni Collette (Hereditary), Mark Ruffalo (Pobres criaturas) y Steven Yeun (Minari. Historia de mi familia). Aparte de mostrarse como un carrusel de estrellas de la actuación, el tráiler de Mickey 17 también escenifica de nuevo el peculiar sentido del humor de Jong-Hoo, aportando un tono paródico y donde no faltará la crítica gubernamental y en este caso, la reflexión sobre la identidad propia y la explotación laboral. Y es que como bien explicó su autor en la CinemaCon de abril, Mickey 17 «es una película de ciencia ficción, pero es una historia humana». El director se encarga nuevamente del guion, añadiendo unas cuantas muertes más sobre el protagonista, aunque todavía no sabemos el nivel de fidelidad final que tendrá el filme respecto al material original. En el apartado ejecutivo, Brad Pitt y su sello Plan B Entertainment producen la historia.

Tráiler de ‘Mickey 17’

Protagonizada por Pattinson, el actor da vida a Mickey, un hombre que se ofrece voluntario para ser la primera persona que acometa las misiones o incursiones más peligrosas que permitan, el avance más rápido de la humanidad en su progreso. Por eso, cada vez que muere es copiado con sus recuerdos incluidos en un nuevo cuerpo. Así una y otra vez, hasta alcanzar el número que reza el título de la cinta. Sin embargo, el problema llega cuando sin morir, aparece una nueva copia. Un Mickey 18 descrito por el propio Pattinson como una especie de «hermano malvado». Por lo que apreciamos en este primigenio material promocional, la empresa y el gobierno de esta sociedad futurista no pueden permitir que existan dos copias de un mismo individuo al mismo tiempo, por lo que uno de los dos debe ser eliminado.

El actor de The Batman confesó hace algún tiempo que Mickey 17 era uno de los guiones de ciencia ficción «más divertidos y extraños» que había leído en su vida». Por el momento no podemos negarle la mayor, pues a pesar de ser un relato de género, la película está muy alejada de otros ejemplos de temática parecida como Moon (2009). El equipo técnico y artístico detrás de Mickey 17 mantiene el nivel de reconocimiento de sus intérpretes y así, en la fotografía encontramos al director de fotografía iraní Darius Khondji, quien ya trabajó con Bong Joong-Hoo en Okja. El diseño de producción corre a cargo de Fiona Crombie (La favorita), mientras que los efectos especiales han sido creados por Dan Glass (responsable de la franquicia Matrix).

Los problemas con Warner Bros

Como bien se imaginan los cinéfilos, seis años son demasiados, incluso para el desarrollo de una película como Mickey 17. Por lo que ineludiblemente, Joong-Hoo ha tenido varios desacuerdos con Warner y por lo que parece, la compañía no acaba de fiarse demasiado del producto que ha creado el oscarizado director asiático.

Para empezar, la cinta está grabada desde el verano de 2022, pero la major ha aplazado desde entonces varias veces su estreno. De hecho, llevar su estreno al 31 de enero de 2025 deja bastante bien claro que desde los despachos no tienen ningún interés en que Mickey 17 compita en la siguiente edición de los Oscar. Paralelamente, Joong-Hoo y Adam McKay (No mires arriba) estaban desarrollando una serie ya cancelada sobre el mundo de Parásitos.

A mediados de este 2024, el periodista Daniel Ritchman confirmaba que había existido un desacuerdo total en el montaje final de Mickey 17. Desde Warner querían que el producto fuese «más accesible» para el gran público. Una frase que no suele venir acompañada de precisamente un proyecto final de calidad y por supuesto, Jong-Hoo se ha opuesto firmemente. No obstante, desde Warner creen que el director’s cut del realizador no tiene cabida en las salas, por lo que seguramente lo que nos llegue como espectadores finalmente, sea algo que no está aprobado al 100% por su creador.

El prestigioso autor ya había trabajado con libertad en filmes norteamericanos anteriores como Snowpiercer u Okja y tras sus estatuillas doradas, parecía que podría tener un control total nuevamente en su última obra. Desgraciadamente para los fans del director, el estudio que dirige David Zaslav lleva muchos años con un comportamiento errático en sus aspiraciones creativas.