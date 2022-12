Primer teaser de ‘Mickey 17’, la película de Bong Joon-ho y Robert Pattinson

Hace algunos meses se anunció la colaboración entre el ganador del Oscar Bong Joon-Ho y uno de los mejores actores en la industria actual, Robert Pattinson. Ahora, gracias a la productora Warner Bros. hemos podido conocer la fecha de estreno, seguida de un breve clip en el que se muestra la imagen del actor de The Batman mirando a cámara.

From the Academy Award-winning director Bong Joon Ho and starring Robert Pattinson – MICKEY 17. Only in theaters 03.29.2024. #Mickey17 pic.twitter.com/bhPnD9IIFS — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 5, 2022

La cinta lleva por nombre Mickey 17 y adapta la novela homónima escrita por Edward Ashton, Mickey7. Sin saber todavía la sinopsis oficial de la película, la descripción de la editorial Macmillan Publishers, nos describe el material de Ashton como una historia sobre lo marciano, que encuentra su punto oscuros en el thriller de ciencia ficción de alto concepto de Edward Ashton en el que Mickey7, un clon prescindible, se niega a dejar que su remplazo clon Mickey8, tome su lugar. Junto a Pattinon, el reparto que ha conseguido reunir el cineasta surcoreano es apasionante: Steven Yeun (The Walking dead, Minari), Toni Collete (Hereditary), Naomi Ackie (I wanna Dance with Somebody) y Mark Ruffalo (Vengadores, Zodiac).

Será la primera historia filmada por Bong Joon-ho, después del absoluto éxito de Parásitos. La cinta se convirtió en el 2019 como la más taquillera de la historia de las producciones surcoreanas y también tiene la extraña rareza de haber sido el primer largometraje en ganar el Oscar a Mejor película en un idioma distinto al inglés. Independientemente de ese salto al maisntream, Joon-ho ya era un cineasta reconocido gracias a propuestas como Snowpiercer, The Host y Okja.

Por su parte Pattinson, continúa erigiendo una carrera que lo lleve por fin, a algún galardón relevante, aunque en realidad desde hace mucho tiempo tiene el total apoyo de la crítica y el público. El londinense ha alejado cualquier mirada que recuerde su participación en franquicias como Crepúsculo o Harry Potter y lo ha conseguido gracias a la elección de proyectos personales dirigidos por cineastas consagrados. Hablamos de David Cronenberg, los hermanos Safdie, James Gray o Robert Eggers.

Mickey 17 llegará a las salas de cine el 29 de marzo de 2024. Después, Pattinson comenzará a rodar la segunda parte de The Batman. A principios de año, sorprendió a todos con un Caballero Oscuro que despertó el hype de todos los fans de ver toda una saga de películas con el actor resolviendo crímenes en la ciudad de Ghotam.