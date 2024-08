‘The Drama’: la nueva película de A24 podría estar protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson

A pesar de ser un sello independiente, A24 nos tiene acostumbrados a atraer a las mentes creativas más singulares y por supuesto, a las grandes estrellas de la actuación. Andrew Garfield, Saoirse Ronan, Joaquin Phoenix o Anya Taylor-Joy son tan sólo algunos de los nombres que han pasado por esta firma fílmica con sede en Los Ángeles. Por ello, no es de extrañar que para su nuevo proyecto estén generando una gran expectación con la posibilidad de tener como protagonistas a Zendaya y a Robert Pattinson. Un filme que llevaría por título The Drama y que estaría dirigido por el responsable de Dream Scenario, Kristoffer Borgli.

El cineasta noruego dirigirá la cinta a partir de un guion propio y contará de nuevo con la producción ejecutiva del también realizador de la productora, Ari Aster (Beau tiene miedo) y con el apoyo en los despachos de Lars Knudsen y Tyler Campellone, productores ejecutivos de Square Peg. Por el momento la trama se mantiene en secreto, aunque se rumorea que girará en torno a un romance que dará un giro inesperado antes de un momento significativo. Sí, sabemos que esta premisa podría ser la de de cualquier cinta romántica, pero teniendo en cuenta que Borgli está tras el material podemos esperar al menos, una buena dosis de creatividad en su premisa. Tal y como hizo con la película en la que dirigió a Nicolas Cage en 2023. Dream Scenario ha sido una propuesta que ha puesto su nombre en la agenda del cine autoral menos mainstream y sin embargo, Borgli lleva trabajando en el cine desde el pasado 2017, cuando debutó con Drib.

‘Dream Scenario’: filme especial

Dream Scenario fue la primera cinta en la que Borgli comenzó a trabajar con A24, generando unos grandes resultados a nivel de crítica y público. Por otro lado, supuso del mismo modo un soplo de aire fresco para la carrera de Nicolas Cage, quien protagonizó la compleja y onírica sátira a través de una gran actuación.

El punto de partida del largometraje es la de un hombre de a pie que inexplicablemente comienza a aparecer en los sueños de personas por todo el mundo. El fenómeno lo catapulta hacia una fama inesperada, lo que lo obliga a navegar por las complejidades de la esa fama repentina y el impacto de su simple y mundana vida. Un conjunto de planteamientos que se presentaban como una película original, combinando el humor negro con la exploración profunda de la identidad y la percepción social, mostrando a Borgli como un autor capaz de combinar lo absurdo con lo extrañamente conmovedor. Por supuesto, esa complejidad y bella factura no ha pasado desapercibida para la propia productora y por ello, seguir colaborando con él, era casi una obligación para la marca detrás de películas como Todo a la vez en todas partes o Moonlight. Esa continuidad de A24 se produce igualmente con Square Pig, quienes desarrollaron junto al estudio las estimulantes Hereditary y Midsommar, ambas dirigidas por Aster.

A24 quiere reunir a dos superestrellas

El creciente nivel de A24 le he permitido a la compañía crecer exponencialmente en muy poco el tiempo. Hasta el punto de lograr acuerdos a futuro con Steven Spielberg o adaptar en 2026 el popular videojuego de Hideo Kojima, Death Stranding. Eso sí, hasta el momento el sello no había tenido la oportunidad de juntar a dos perfiles tar reconocidos en una misma historia, de cerrarse claro el acuerdo con la actriz de Spider-Man: No way home y del hombre tras la máscara del hombre murciélago en The Batman. Una tendencia que por otra parte, terminará en 2025 gracias al estreno de Eddington. La nueva producción de Aster que tendrá como protagonistas a Emma Stone y Joaquin Phoenix.

Trabajar bajo esta mini major no sería ninguna novedad ni para Pattinson, ni para la propia Zendaya. La actriz protagonizó las dos temporadas de Euphoria, una ficción producida por HBO y A24. Por su parte, Pattinson ha colaborado con el sello en Good Time, El faro y filmando un remake de La posesión de Andrzej Żuławski, programada para el próximo año. Zednaya ha tenido un gran 2024 tanto en la sinergia con el público como en las criticas globales a sus dos últimos trabajos. Ganando por una parte, un mayor protagonismo en Dune: Parte dos y con su interpretación en Rivales, la cual seguramente de bastante que hablar cuando comience a hablarse de las futuras nominaciones de los próximo premios Oscar.

En cambio, Pattinson lleva un par de años sin estrenos, pero con una fuerte carga de novedades para 2025. Idol’s Eye de Olivier Assayas, Average Height, Average Build de Adam McKay, Die, My Love de Lynne Ramsay, además de la problemática Mickey 17. Su esperada colaboración con Bong Joon-ho no tiene la confianza de Warner Bros y ha sufrido ya varios retrasos inesperados.