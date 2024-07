A Nicolas Cage le da pánico la IA: el actor no quiere que hagan nada con su cara después de morir

Los avances en la inteligencia artificial han supuesto un debate en todo el mundo, también en el séptimo arte. De hecho, su implementación en la industria de Hollywood fue uno de los grandes temas a tratar en las dos grades huelgas de guionistas y actores a finales del pasado 2023. Por un lado, se medio con la creación de guiones a través de la IA, algo que a partir de ahora sólo podrán utilizar los propios escritores. Por otro está el tema de las recreaciones digitales y rejuvenecimientos faciales de los intérpretes. Una opción que las grandes major quieren terminar controlando, entre otras cosas para poder seguir utilizando el rostro de roles legendarios cuando estos ya no estén entre nosotros. Y ese es precisamente el miedo de Nicolas Cage, quien hace poco a escaneado su cara para la producción de la serie sobre Spider-Man Noir.

Cage no es el primero que se ha pronunciado en contra de la inteligencia artificial. Varias figuras del mundo del guion y de la dirección llevan meses criticando cómo la nueva tecnología puede terminar con la imaginación y la creatividad genuina de los artistas. Pero ahora, el protagonista de La búsqueda se ha pronunciado sobre el tema a raíz de la producción de la ficción Noir. Una serie de Prime Video sobre el personaje del multiverso que conocimos en Spider-Man: Un nuevo universo, donde el actor ya puso su voz al personaje. La opinión de Cage al respecto surgió durante una entrevista con la escritora Susan Orlean, autora de El ladrón de Orquídeas. Una novela adaptada por Charlie Kaufman en la que el sobrino de Francis Ford Coppola interpretaba a l propio guionista Kaufman y a su hermano gemelo ficticio, Donald. En la charla, Cage dejó bien claro que no quería que bajo ningún concepto se utilizase su rostro para hacer películas o series tras su muerte.

El escaneo del rostro de Nicolas Cage

Hablando con Orlean, Nicolas Cage explicó todas sus preocupaciones en torno al escaneo de su cara para Noir, argumentando el miedo que le provoca que puedan ir manipulando su imagen hasta límites insospechados gracias a la IA. “Tienen que ponerme en un ordenador y hacer coincidir el color de mis ojos y cambiarlo…no lo sé”, comenzaba argumentando un escéptico Cage sobre la serie, que en este caso será en acción real. En realidad y por las palabras del propio intérprete, parece que lo que realmente le han hecho es un escaneo volumétrico y que lo de la inteligencia artificial son simples imaginaciones y augurios catastrofistas suyos, porque dejó bastante claro a la gente de Sony Pictures que no quería aplicar ese desarrollo tecnológico para su tez.

«Simplemente van a robar mi cuerpo y hacer lo que quieran con él a través de inteligencia artificial. Dios, espero que no sea inteligencia artificial. Me aterra eso. He sido muy explicito al respecto». Sólo a nivel comercial, en Hollywood ya se han dado al menos dos casos reconocidos de denuncias por el uso de una IA utilizando sin permiso el rostro o la voz de las principales estrellas. Concretamente la polémica tecnología suplantaba con fines comerciales a figuras de la talla de Tom Hanks y Scarlett Johansson.

Por último, el actor terminó reflexionando sobre el futuro de la IA y la posición de los intérpretes en el futuro: «Es realmente aterrador. Y me hace preguntarme, ya sabes, ¿dónde terminará la verdad de los artistas? ¿Será reemplazada? ¿Será transfigurada? ¿Dónde estará el latido del corazón? Quiero decir, ¿qué vas a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando esté muerto? ¡No quiero que hagas nada con eso!», explicaba en la conversación publicada en The New Yorker.

Su misterioso papel en ‘Longlegs’

El regreso al rol de este Spider-Man que vive en un mundo ambientado en el cine negro del séptimo arte fue aplaudido enormemente por los fans, quienes encontraron en esta versión a uno de los personajes favoritos de la cinta del 2018 ganadora del Oscar. No obstante, su papel más esperado es el del asesino de Longlegs, al que todavía no hemos podido verle el rostro gracias a una fantástica promoción por parte de Neon.

Longlegs llegará a los cines el próximo 2 de agosto. La historia está protagonizada por Maira Monroe (It follows), dando vida a una novata agente del FBI a la que le asignan el caso de un asesino en serie sin resolver. Pronto descubrirá que este tiene una oscura conexión con su pasado y que deberá darse prisa si quiere evitar más muertes.