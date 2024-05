Nicolas Cage será Spider-Man Noir en una serie de acción real para Amazon

Considerado por el mainstream como un «mal actor», la realidad es que no existe un papel que Nicolas Cage no pueda hacer mejor que la mayoría. El sobrino de Francis Ford Coppola vuelve a estar de rigurosa moda gracias a sus recientes papeles en Pig o Dream Scenario, donde ha vuelto a demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer a la profesión. Pero, lo que sinceramente no imaginábamos es que un gran estudio confiara en él para asumir el rol del Spider-Man Noir en una serie de televisión.

En realidad, no es la primera vez que Cage asume el papel de esta versión del trepamuros. El actor puso su voz al personaje en la elogiada cinta de animación de Sony Pictures, Spider-Man: Un nuevo universo. La primera noticia sobre el proyecto llegó a principios del 2023, pero se pensaba que al igual que en el terreno fílmico, esta volvería a ser una adaptación al terreno de la animación. Sin embargo, se acaba de confirmar recientemente que será una filmación en acción real titulada simplemente Noir, sumergiéndonos en la vida y particular multiverso de esta lúgubre versión del héroe. Esta vez veremos al actor en carne y hueso, en lo que presumiblemente se antoja como ¿un rodaje en blanco y negro? Conforme se relataba en la primera entrega de la animación, Spider-Man Noir vivía en una Nueva York que bebía de la inspiración estética del cine negro, algo ya apreciable en el aspecto del rol, un hombre araña incoloro que viste la clásica gabardina y gorro de detective.

Nicolas Cage debuta en la televisión

A pesar de llevar trabajando desde los años 80, el ganador del Oscar sólo había participado en un episodio piloto al comienzo de su carrera, por lo que esta será la primera serie en la que es realmente protagonista. Según anunciaba Variety, Amazon tiene previsto lanzar el Spider-Man Noir primero en su canal de MGM +, para después trasladarlo a nivel global a la plataforma de Prime Video.

Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, quienes incorporaron a Cage al mundo de Marvel en Spider-Man: Cruzando el multiverso, volverán a ser los productores ejecutivos de Noir. Mientras que Oren Uriel y Steve Lightfoot actuarán como co-showrunners y productores ejecutivos. La apuesta parece que abordará con cierto humor un planteamiento a priori, estéticamente dramático y solitario. Pues la decisión de colocar a Harry Bradbeer, director de varios capítulos de Fleabag, Killing Eve y las dos entregas de Enola Holmes, parece una clara declaración de intenciones.

Por su parte, la aceptación y participación del actor en la serie tiene todo el sentido si recordamos sus palabras a los medios en diciembre del pasado año. En una entrevista, Cage aseguró que probablemente le quedarían «tres o cuatro películas» en el futuro y que después iba a estar inspirado únicamente en hacer proyectos para la pequeña pantalla, inspirado por la calidad de series como Breaking Bad: «Siento que he dicho lo que tenía que decir sobre el cine. Creo que llevé las actuaciones cinematográficas lo más lejos que pude». El que ya fuese un héroe de La Casa de las Ideas como Ghost Rider en dos películas, tiene por delante el preestreno de un thriller titulado The Surfer en la sección Midnight del Festival de Cine de Cannes y la llegada a las salas de Longlegs a finales de este verano.

¿De dónde sale Spider-man Noir?

Creado por David Hine y Fabrice Sapolsky en 2009, el Spider-Man Noir fue ideado para formar parte de una serie con otros personajes de Marvel que tendrían la misma estética heredada del género del cine negro. Bajo ese contexto los héroes existentes serían adaptados en historias con temáticas adultas dentro de los universos alternativos, pero la versión detectivesca de Peter Parker pronto de convirtió en el rol favorito de los fanáticos y éste, terminaría apareciendo en la serie animada de Ultimate Spider-Man, con Milo Ventimiglia asumiendo la voz del superhéroe.

Vernon Sanders, director de los contenidos televisivos para Amazon MGM, se mostró muy entusiasmado en el comunicado que anunciaba la colaboración de la plataforma con Sony y el resto de integrantes del equipo:

«Expandir el universo Marvel con Noir es una oportunidad única y especial y nos sentimos honrados de llevar esta serie a nuestros clientes globales de Prime Video. El extremadamente talentoso Nicolas Cage es una elección ideal para nuestro nuevo superhéroe y el exitoso equipo de producción».

La serie de Noir está originalmente planeada para llegar al streaming en 2025.