A Nicolas Cage puede que no le queden muchas películas antes de retirarse: «Quiero irme con una nota alta»

La carrera de Nicolas Cage abarca casi medio siglo y como la mayoría de las filmografías con tantos proyectos, los altibajos quizás se recuerden más que los éxitos. Y es que el del sobrino de Francis Ford Coppola tuvo su cima en la industria en la década de los 90, con su correspondiente estatuilla al Oscar, pero a partir de los 2.000, la llegada de internet y la acumulación de fracasos en la taquilla le condenaron a ser una especie de meme en internet. Ahora, tras una concatenación de buenas decisiones profesionales en forma de grandes interpretaciones, Cage parece estar viviendo una segunda edad de oro. Aunque esto no quiere decir que le quede un largo futuro en el séptimo arte, sino más bien lo contrario.

“Me gusta mantenerme fresco. Quiero decir, me gusta seguir mezclándolo. Quiero hacerlo todo. Y siento que, en este momento, después de 45 años de hacer esto; eso en más de 100 películas, siento que he dicho más o menos lo que tenía que decir con el cine. Y me gustaría irme con una nota alta y decir: ‘Adiós’”, explicaba en una reciente entrevista y planteándose la posibilidad de indagar en la pequeña pantalla y el streaming.

Es por ese mismo motivo por el que el actor de Leaving Las Vegas piensa que tal vez le queda poco antes de abandonar la pantalla grande: “Creo que tengo que hacer quizás tres o cuatro películas más antes de poder llegar allí y luego, con suerte, cambiar de formato y buscar alguna forma de expresar mi actuación. Me hubiera gustado salir con una nota alta como Dream Scenario. Pero tengo otros contratos que debo cumplir, así queremos qué pasa”.

‘Dream Scenario’: El último proyecto de Nicolas Cage con A24

Ganador del Oscar a la mejor película por Moonlight y la reciente Todo a la vez en todas partes, el sello A24 ha contado para su último proyecto con Nicolas Cage. Producida por el cineasta de Hereditary, Ari Aster, la comedia terrorífica Dream Scenario ha recibido la ovación de la mayor parte de la crítica, clausurando el Festival de Sitges.

La historia cuenta la vida de Paul Matthews, un profesor y padre de familia que ve cómo su vida da un giro hacia la fama cuando de pronto, comienza a aparecer en los sueños de todas las personas del mundo. Cuando estos se convierten en pesadillas, se ve obligado a lidiar con este nuevo estrellato. Llegará a los cines españoles el próximo 1 de marzo de 2024.