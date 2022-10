La película por la que Nicolas Cage no recibió nunca ni un solo dólar

En plena resurrección de carrera, Nicolas Cage no para de aceptar nuevos e interesantes proyectos. Será Drácula en Reinfeld y protagonizará una comedia bajo el prestigioso sello cinematográfico A24, unas producciones que le permitirán engrosar sus arcas, dañadas desde que su contable huyese con todo su dinero. Desde entonces, Cage ha participado en un gran número de películas directas al mercado doméstico. Pero en cambio, lo que más sorprende es que una de las películas más reconocida de su filmografía no le aportó ningún beneficio económico. Hablamos del título que le valió un Oscar: Leaving Las Vegas.

La cosa es que no fue el único, ya que quien ha revelado el sorprendente dato ha sido el director Mike Figgis, al que tampoco se pagó por su trabajo. El cineasta confesó que Lumiere Pictures les prometió a cada uno 100.000 dólares por su trabajo, sólo para que financiasen el proyecto. Finalmente la productora nunca cumplió su palabra alegando que la cinta no obtuvo beneficios. Figgis contó a The Hollywood Reporter que pasado el tiempo tampoco le importa ya demasiado, visto como evolucionaron sus respetivas carreras: “Qué más da. Mi carrera despegó de nuevo y en la siguiente película que hice me pagaron muy bien. En un año, Nic estaba ganadno 20 millones de dólares por película, así que fue bastante bueno”.

Leaving Las Vegas relanzo la carrea de Figis como director, años después de un más que decente debut bajo títulos como Lunes tormentoso y Asuntos sucios. Por parte del actor, después de su estatuilla todo el mundo quería trabajar con él. Fue entonces cuando inició su etapa de héroe de acción, gracias a producciones de la talla de La Roca, Con Air o Cara a Cara. En la historia que le valió un Oscar, Cage interpretó a Ben Sanderson (Nicolas Cage), un guionista alcohólico que lo perdía todo debido a sus problemas con la bebida. Sin nadie que le apoye o le ayude, decide ir a Las Vegas con el propósito de beber hasta morir. Sin embargo, nada más llegar a la ciudad conoce a Sera (Elisabeth Shue), una prostituta de la que se queda totalmente prendido.

Resulta irónico que la mejor interpretación de Nicolas Cage no se viese correspondida con una remuneración, pero al menos consiguió todo el respeto de la crítica internacional y de la Academia.