Nicolas Cage revela cuál es uno de los papeles favoritos de su carrera menos conocidos

Podrás amarlo u odiarlo, pero lo que no se puede negar es que Nicolas Cage tiene una de las filmografías más eclécticas de la industria. El sobrino de Francis Ford Coppola ha participado en auténticas obras maestras como Leaving Las Vegas, Arizona Baby o Corazón salvaje y a pesar de haber tenido una mala racha laboral, encadenando decenas de filmes de serie b, parece que ahora vuelve a estar de rigurosa moda gracias a títulos como Pig, El insoportable peso de un talento descomunal y su próxima cinta, Renfield. En ella, Cage encarna a Drácula en el que seguro que se convertirá en una de las caracterizaciones favoritas de sus fans, pero ¿cuál es el papel favorito menos conocido del ganador del premio Oscar?

En un nuevo Ask me Anything de Reddit, el actor confesó cuál era uno de sus papeles favoritos en alguna cinta no tan conocida de su carrera. Sin faltar a su fandom, Cage sacó a relucir uno de los papeles que sus fans más acérrimos seguro que recordarán: ¡Qué noche!, dirigida por Adam Rifkin en 1988.

El intérprete contó que accedió aparecer en la película de forma gratuita, con la condición de que se le diera un control creativo completo sobre su personaje. Como era de esperar por parte de Cage, convirtió su momento en ya su característica interpretación histriónica: “No recomiendo la película entera. Pero fue una actuación que hice, no me pagaron, pero el acuerdo fue con el director y quienquiera que estuviese financiando la película. Si la hacía, me dejarían hacer lo que quisiera. Así que fue un experimento completamente vanguardista y, por supuesto, interpreté a un personaje que tenía una nariz protésica que era muy larga y puntiaguda. Y tenía todo este concepto de este tipo que tenía una nariz muy larga y estaba teniendo problemas para conocer chicas, así que su padre le compró un Ferrari Testarossa para ayudarle con eso”.

Nicolas Cage contó además que aparentemente ahora ese momento gusta mucho, pero que en su momento fue muy frustrante para el resto de los actores porque podía hacer lo que quisiera sin que realmente pudieran despedirle.

Renfield se estrenará el próximo 14 de abril, pero la agenda de Cage está repleta de nuevos proyectos. Entre ellos Dream Scenario, la película del sello A24 que produce el popular cineasta Ari Aster.