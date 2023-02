Nicolas Cage cuenta cómo ha sido revitalizar a Drácula en ‘Renfield’

No queda mucho para que podamos ver Renfield, la película sobre el siervo de Drácula que protagonizará Nicholas Hoult. Sin embargo, quizás la atracción principal sea poder ver a Nicolas Cage encarnar a una divertida versión del príncipe de las tinieblas. Un rol no exento de problemas, como el propio hecho de la exigencia histórica debido a todas las veces que ha sido interpretado en la historia del cine. Hablando con Total Film, el ganador del Oscar explicó cómo seguramente sea de sus papeles con una exigencia mayor:

“El concepto de Drácula, en sí mismo, es un desafío. Ya se ha hecho muchas veces. Se ha hecho muy bien y también no se ha hecho muy bien. Ciertamente admiro a Christopher Lee, Fran Langella, Bela Lugosi y Gary (Oldman). Pero quería ver si podía aportar algo fresco para el personaje. Y también siempre supe que tenía que hacerlo en algún momento”.

Anteriormente, el protagonista de Leaving Las Vegas ya señaló que su principal inspiración para la interpretación física de este villano atemporal, había sido Max Schreck encarnando al Conde Orlok en Nosferatu, el clásico de 1922 filmado por Murnau. Por lo visto, las influencias no han dejado de estar presentes en la mente de Cage, quien también ha partido del trabajo de Christopher Lee en las películas de la Hammer. Según las palabras de este antaño héroe de acción de los 90, la referencia de Lee es casi un reflejo paternal entre personajes, dado que cuando conoció al propio Lee, este pensó en su padre: “Regresé a Christopher Lee, en términos de su forma de hablar, pero eso fue sólo un punto de partida. Conocí a Christopher. Hice una pequeña escena con él en Season of the Witch y me gustó mucho. Tuvimos muchas conversaciones agradables y me recordó bastante a mi padre, August”.

Con una premisa cómica que ya pudimos vislumbrar en el tráiler, el Drácula de Cage podría ser nuevo hito de la cultura pop sobre el personaje. Con tantas referencias y el protagonismo de Renfield, se espera que la adaptación sea muy diferente a lo que el personaje creado por Bram Stoker nos tiene acostumbrados. El próximo 2024 llegará en un tono radicalmente diferente, el remake de Nosferatu, dirigido por el nuevo genio del cine de terror, Robert Eggers.

Renfield llegará a las salas de cine el próximo 14 de abril de 2023.