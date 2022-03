Hace algunos meses pudimos saber que el actor Nicolas Cage pasaría a aparecer en la selecta lista de intérpretes que habían interpretado a Drácula. Una curiosa decisión de casting que a algunos espantó, por lo que podía salir de esa bizarra fusión, pero que otros acogieron con expectación por exactamente la misma razón. Durante semanas los fans estuvieron imaginando cómo se vería esta versión del señor de las tinieblas encarnada por Cage y hace escasas horas, hemos podido ver las primeras imágenes del ganador del Oscar completamente metido en el papel.

I never knew I needed to see Nicolas Cage play Dracula in a horror-comedy. The film gods have outdone themselves this time.

Curiosamente, esta no es la primera vez que el actor de La roca interpreta a un vampiro, pues en la comedia Besos de vampiro, interpretó a un hombre que piensa que se está convirtiendo en vampiro. No obstante, esta vez será la primera en la que oficialmente Cage sea el auténtico Rey de la noche. El proyecto, de título Reinfeld se está grabando en estos instantes y ha sido el medio People, el que ha proporcionado la exclusiva al resto del mundo. Un par de imágenes en las que el veterano actor parece estar muy metido en el papel. El look de Cage es muy llamativo, a través de un traje de terciopelo burdeos y varios anillos de colores. Su rostro con abundante maquillaje, le ha dejado la tez blanca. Este nuevo Drácula ya comentó cuál iba a ser la característica más destacada de su versión: “La clave, creo, es el movimiento. Vi una película llamada Maléfico y el director James Wan y la actriz (Annabelle Wallis) crearon esta coreografía que fue aterradora. Así que espero hacer algo así en el que Drácula pueda deslizarse o moverse como Sadako (la niña de The Ring)”.

Reinfeld no se centrará como viene siendo habitual en estas adaptaciones, en el personaje de Drácula. Sino que, como reza su título, tratará de contar la historia bajo la perspectiva del paciente del manicomio que aparece en la novela original de Bram Stoker. En el libro, aunque este secundario parezca que sufre de alucinaciones y delirios realmente siempre estuvo trabajando como sirviente del Conde Drácula.

Nicholas Hoult photographed on the set of Renfield

De Hoult también se han tomado instantáneas, aunque este no va vestido con el vestuario oficial de la película, sino que va con su ropa de diario. Lo que sí que se puede percibir es que va cubierto de sangre y que su rostro esta convenientemente pálido para interpretar su rol. Reinfeld tiene planeado llegar a los cines durante el 2023.