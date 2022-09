Michael Jordan y Marlon Brando: ¿por qué Nicolas Cage se ha inspirado en ellos para ‘Butcher’s Crossing’?

Nicolas Cage vuelve a estar de moda (si es que alguna vez no lo había estado), pero no por ello ha perdido sus particularidades que le hacen ser amado por muchos y odiado por otros tantos. Tras estrenar Pig en 2021, la crítica y el público recobraron la esperanza gracias a una buena actuación del actor de Leaving las Vegas. En el futuro, tiene proyectos tan interesantes como hacer de Drácula en Reinfeld o protagonizar una comedia sin título para el prestigioso sello cinematográfico A24. Pero mucho antes que eso, Cage estrenará Butcher’s Crossing, un western en el que según mismo, se ha inspirado en figuras como Michael Jordan o Marlon Brando para su papel.

Durante la gira de prensa Butcher’s Crossing, estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Nicolas Cage habló con los medios sobre por qué este título western destacó mucho para él entre la cantidad enorme de guiones que recibe a la semana. Además de esto, le explicó a Collider cómo confeccionó a partir de Jordan y Brando al protagonista de la historia: “Todos conocemos el fenómeno, la fuerza dinámica, la ambición y la necesidad de ganar de Michael Jordan. (El director) me decía ‘piensa en eso, ¿por qué no te afeitas la cabeza? Sobre esa ferocidad que tiene en la cancha, que tienes que ganar a toda costa’. Así que lo pensé, y luego seguí adelante y dije ‘Está bien. Luego pensé en…debido a El corazón de las tinieblas que el elemento de la oscuridad es similar a la fuerza de la naturaleza para Miller, por elló pensé en la película de Francis Ford Coppola Apocalypse Now y en el aspecto de Marlon Brando. Era una especie de combinación entre Jordan-Brando”. De esta forma, la oscuridad de ambas figuras, el astro del baloncesto en la realidad y el personaje de Brando en la ficción, fueron clave para que Nicolas Cage construyese su nuevo personaje.

Butcher’s Crossing estará dirigida por el cineasta Gabe Polsy. Conocido por títulos como The Motel life y los documentales Red Armny, In Search of Greatness y Red Penguins. Este drama del oeste supondrá la segunda película ficcionada del cineasta, quien adapta un guion coescrito por él mismo y Liam Satre-Meloy a partir de la novela homónima de John Williams. Por desgracia todavía no tenemos fecha de estreno ni tráiler oficial para Butcher’s Crossing, tan solo que Cage compartirá reparto con Jeremy Bobb, Fred Hechinger, Rachel Keller, Pau Raci y Xander Berkeley.