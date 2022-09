Nicolas Cage y A24, la llamativa colaboración que nadie esperaba

Ya se sabe lo que se dice con las carreras artísticas en la meca del cine: En Hollywood se cae hacia abajo. De esta forma, existen interminables ejemplos de actores y actrices caídos en desgracia que han terminado levantando sus carreras. El último caso parece el de Nicolas Cage, quien después de una increíble interpretación en Pig y ser el futuro Drácula de Renfield, rodará una comedia con el prestigioso sello cinematográfico A24.

Con poco más de una década de vida, la productora A24 ha conseguido filmar algunas de las propuestas más interesantes del cine reciente, particularmente en el terror donde La bruja, Hereditary o El Faro son ya clásicos instantáneos. Su mayor logró fue llevarse el Oscar a la Mejor Película por Moonlight en 2017 y su éxito sigue a paso firme con propuestas tan originales como Todo a la vez en todas partes. Ahora, la película que rodará con Nicolas Cage se llamará Dream Scenario y lo único que sabemos de ella es el género, aunque por el momento se puede afirmar abiertamente que el interés reside por el momento, en los implicados más allá del contenido, que lo que esta nueva historia original narre.

Ari Aster, el director de la anteriormente mencionada Hereditary y de Midsommar, pondrá su granito de arena produciendo el filme. Aster se encuentra ahora mismo finiquitando Disappointment Blvd, protagonizada por Joaquin Phoenix. Tras varios contratiempos y conflictos sobre la duración, parece que el neoyorquino podrá por fin terminar tranquilo su nueva propuesta.

Dream Scenario podría terminar siendo la confirmación del regreso a la cima de la interpretación por parte de Nicolas Cage. Una ascensión que no es ajena a A24, pues el sello provocó un efecto similar en la carrera de Adam Sandler, a raíz del estreno de Diamantes en bruto. El director encargado de poner en el foco otra vez al bueno de Cage será Kristoffer Borgli. El noruego no tiene mucha experiencia detrás de las cámaras, pero en la pasada edición del Festival de Cannes, la crítica elogio su labor en Sick of Myself. No obstante, la falta de filmografía nunca ha sido un problema dentro de A24. La productora se caracteriza por promocionar a grandes talentos emergentes, otorgándoles una liberad creativa sin parangón. Virtud tras la cual, seguramente se esconda la mayor parte del éxito de esta productora emergente.