Una Lara Croft cargada de ingenio: la serie de ‘Tomb Raider’ estará escrita por Phoebe Waller-Bridge

Amazon Prime Video nos ha brindado una buena cantidad de avances y noticias en el evento Upfronts celebrado en Nueva York. Desde el primer teaser trailer de la segunda temporada de Los Anillos de Poder, hasta la renovación de un futuro regreso para la serie de Mr. & Mrs. Smith. Pero sin duda, uno de los anuncios más estimulantes ha sido la confirmación de una serie sobre el popular videojuego Tomb Raider a manos de Phoebe Waller-Bridge. La actriz, guionista y directora es una de las jóvenes mentes más brillantes de la escena, teniendo a sus espaldas un currículum audiovisual que incluye series como Crashing, Fleabag y Killing Eve.

El proyecto surge del acuerdo existente entre Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios. Amazon adquirió a la MGM (Metro Goldwyn Mayer) en 2022 por 7.600 millones de dólares en 2022, lo que incluía los derechos visuales de explotación que la major del león poseía sobre el juego protagonizado por Lara Croft. No es la primera vez en el que la británica desarrolla su trabajo de la mano de la marca fundada por Jeff Bezos, pues la propia Fleabag pertenece al servicio de streaming y estuvo a punto de formar parte del reparto y guion de Mr. & Mrs. Smith, pero en el último momento, se bajo del proyecto.

¿De qué trata ‘Tomb Raider’?

La franquicia de videojuegos es en realidad, una reimaginación de lo que en el cine conocimos por Indiana Jones. Eso sí, con el arqueólogo, Croft sólo comparte la pasión por la historia y la necesidad de respetar los tesoros que están más allá de lo terrenal. A diferencia del profesor interpretado por Harrison Ford, Lara es multimillonaria y utiliza numerosas armas en sus encontronazos con los malos, sobre todo sus dos icónicas pistolas. La primera entrega nació en 1996 y hasta el momento, la propiedad intelectual ha recolectado hasta 31 títulos, perteneciendo actualmente a la compañía Eidos/Square Enix.

La propia Waller-Bridge se mostró muy entusiasmada con el proyecto, recordando que la IP es una historia que forma parte de su infancia y crecimiento. «Si pudiera decirle a mi yo adolescente que esto está sucediendo, creo que explotaría. Tomb Raider ha sido una gran parte de mi vida y me siento increíblemente privilegiada de llevarla a la televisión con colaboradores tan apasionados. Lara significa mucho para mí, como lo es para mucho. No puedo esperar para emprender esta aventura», explicaba la ganadora del Globo de Oro.

La serie por supuesto llegará a la plataforma de Prime Video y el director de Crystal Dynamics, Scot Amos, también quiso expresar su ilusión y conformidad de la licencia con la plataforma de vídeo bajo demanda en un comunicado: «Amazon Studios y Amazon Games son colaboradores increíbles con un alcance masivo en todo el mundo que nos permite expandir nuestra franquicia de Tomb Raider con múltiples aventuras nuevas y una pasión compartida por crear experiencia impactantes, entretenidas y emocionales para jugadores y espectadores todas las facetas de este universo».

En la búsqueda de la nueva Lara Corft

Desde el escenario, la responsable de Amazon MGM Studios Jennifer Sale, le contó a la audiencia que la producción se encuentra ahora mismo en la búsqueda de la próxima actriz que ocupe el rol de Lara Croft. Y es que, a pesar de que Phoebe Waller-Bridge demostró sus habilidades en el terreno de la acción y la aventura con su papel en Indiana Jones y el dial del destino, sus conocimientos en el campo quedarán relegados a la escritura, lo que podría convertir a la heroína en un personaje mucho más ingenioso de lo que otras adaptaciones nos han plasmado.

La primera Croft del cine fue Angelina Jolie, con dos entregas. La primera fue Lara Croft: Tomb Raider. Un éxito mundial de la taquilla que cosechó 274 millones de dólares en todo el mundo. La segunda fue Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida, con 160 millones recaudados. La última en asumir el rol fue Alicia Vikander. La ganadora del Oscar esperaba firmar una secuela ya que su adaptación igualó los registros económicos de la historia original protagonizada por Jolie. Sin embargo, esa futura secuela no parece tener un gran recorrido en el futuro con la serie en camino.

La serie sobre Tomb Raider llega en un momento idóneo para los videojuegos en el terreno de la pequeña y de la gran pantalla. The Last of Us fue uno de los éxitos de HBO Max el pasado 2023 y este año, ese fenómeno ha corrido a cargo de Fallout. Franquicia creada del mismo modo por Prime Video.