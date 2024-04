‘Civil War’: polémica por sus carteles generados con inteligencia artificial

Es una de las películas más esperadas de este 2024 y por fin, hoy llega a los cines. Civil War es ese titulo con el que A24 ha sentado un precedente en su producción, a través de uno de sus mayores presupuestos. 50 millones de dólares que suponen un salto cuantitativo y por ende cualitativo, respecto a los estrenos de bajo coste a los que nos tiene acostumbrados.Recordemos que otros largometrajes, le supusieron a a las arcas de este sello cinematográfico desembolso mucho menor, como es el caso por ejemplo de los 13 millones que necesitaron para producir a su última ganadora del Oscar, Todo a la vez en todas partes. Pero ni siquiera con ese nuevo alarde presupuestario la compañía ha evitado utilizar una herramienta polémica estos días. El filme de Alex Garland ha generado varios carteles promocionales con inteligencia artificial y por supuesto, al público de las redes sociales no les ha gustado nada.

El pasado miércoles, A24 publicó cinco carteles de Civil War en su cuenta de Instagram. Las imágenes servían como el último punto de partida para la recta final de la publicidad asociada al estreno del filme, el cual está contextualizado en una nueva guerra civil norteamericana. Cada una de esas imágenes, representaba a una ciudad estadounidense completamente destrozada por la guerra, con Miami y San Francisco bajo asedio o Las Vegas, destruida simbólica y literalmente con su característica esfera echando humo. Pronto, en los comentarios de dichos post, los usuarios comenzaron a notificar que las imágenes habían sido generadas por la IA, gracias a una estética sospechosa y a varios fallos técnicos, como que uno de los coches tuviese tres puertas o en el caso de los edificios de la marina Towers de Chicago, los cuales se encuentran en realidad en el mismo lado del Río, mientras que en la instantánea digital están colocadas en lados opuestos. Por no hablar del cisne gigantesco colocado en mitad de uno de los lagos de Los Ángeles.

A pesar de la controversia, la productora californiana no ha retirado las imágenes y en cualquiera de ellas, puede apreciarse toda una retahíla de mensajes mostrando el descontento por el uso de la inteligencia artificial, en vez de un creativo o un diseñador gráfico. «El uso de la IA por parte de A24 para publicidad podría ser una señal. Tal vez sea el principio del fin para una empresa que solía confiar en la estética independiente. Es increíblemente decepcionante», aseguraba una de las reacciones. Prácticamente todas las respuestas van en esta dirección crítica con la compañía y sólo unas pocas reseñas, alaban la decisión de esta campaña de marketing.

‘Civil War’ y el «qué pasaría si»

Estos póster promocionales acumulan más de 156.000 me gustas en la cuenta de Instagram de A24 y ha sido defendida por una fuente interna en declaraciones a THR. «Toda la película es un gran ‘qué pasaría si’ y por eso queríamos continuar con ese pensamiento en las redes sociales: imágenes poderosas de lugares icónicos con ese realismo distópico», recoge el medio estadounidense. Desde luego, la productora era completamente consciente de que la utilización de esta controvertida herramienta supondría grandes críticas y sin embargo, no se han escondido en ningún momento en la propia creación de las instantáneas buscando disimular el uso. Es decir que esa intencionalidad consciente y sincera, por lo menos deja entrever cierta transparencia sobre la campaña promocional.

Por otro lado, no deja de resultar irónico que la propuesta de Garland sea criticada por este aspecto, sobre todo si echamos un vistazo hacia atrás en su imaginario cinematográfico, donde el británico ya apostilló los peligros de la inteligencia artificial en su ópera prima, Ex machina o en la miniserie de Hulu, Devs. No obstante y comprendiendo la intencionalidad del uso de la inteligencia artificial, otra parte de los usuarios han puesto de manifiesto que justamente esta es la obra con más dinero invertido por parte de A24, con lo que no existe ni siquiera una excusa presupuestaria que alimente la decisión. Sumado a ello, Civil War supone también una carta de amor a la profesión del fotoperiodismo, algo que choca frontalmente con la construcción de las imágenes a través de la IA.

¿De qué trata esta distopía bélica?

La sinopsis oficial de Civil War es la siguiente: «En un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un viaje por carretera en dirección a Washington DC. Su misión es llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de los Estados Unidos».

El gran elenco de la ficción está liderado por Kristen Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen Henderson y Jefferson White. Aunque también aparecen intérpretes recurrentes de la filmografía de Garland como Karl Glusman y Sonoya Mizuno.