‘Parpadea dos veces’: Channing Tatum es un villano en el debut como directora de Zoë Kravitz

A Zoë Kravitz le ha costado bastante sacar a la luz su primera película como directora. Desde que el proyecto naciese bajo el nombre de Pussy Island, han pasado tres años entre cambios en el guion, casting y por supuesto, su propia agenda abultada como intérprete. Pero por fin y tras el cambio de título a Parpadea dos veces, la hija del cantante Lenny Kravitz nos ofrece un primer vistazo a este thriller donde Channing Tatum es un villano sin escrúpulos.

Con el nombre que ya posee en Hollywood, no nos extraña que la actriz haya podido reunir a un elenco de caras tan conocidas para su ópera prima. Empezando por la protagonista, Naomi Ackie (Whitney Houston: I Was Dance with Somebody) y por Tatum (La ciudad perdida), con quien además ha formalizado su compromiso sentimental. La visión sobre la lujuria, el engaño y las élites del poder cobran vida en este nuevo adelanto compartido por Warner Bros Pictures y la MGM (Amazon Metro-Goldwyn Mayer).

Este verano, crea recuerdos. No te pierdas el tráiler oficial de #ParpadeaDosVeces, dirigida por Zoë Kravitz y protagonizada por Naomi Ackie y Channing Tatum. 23 de agosto solo en cines. pic.twitter.com/q6uaGz1GEy — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) April 23, 2024

El tráiler de Parpadea dos veces comienza con el personaje de Tatum señalando que todos están muertos, pero inmediatamente realizando un flashback para que podamos ver cómo comenzó todo, antes que se desatase la locura que terminará incluso con la mansión del multimillonario en llamas. Instantes después, este comienza a presentar a su invitada Frida (Ackie) a todas las estrellas de la fiesta. Pero eso no es nada comparado con la invitación del empresario a su isla privada. Un lugar de ensueño donde las cosas comienzan a ponerse un poco extrañas.

‘Parpadea dos veces’: debut con estrellas

Eso estreno de Kravitz como cineasta posee un desfile de actuaciones que nos presenta a un buen numero de estrellas no confirmadas antes del propio adelanto. Parpadea dos veces tendrá a Simon Rex (Red Rocket), Geena Davis (Bitelchús, Thelma & Louise), Haley Joel Osment (El sexto sentido), Christian Slater (Mr. Robot), Alia Shawkat (Green Room), Kyle MacLachlan (Fallout) y Adria Arjona (Hit Man). La propia Kravitz firma el guion junto a E.T. Feigenbaum, quien ya formó parte de la adaptación a serie de Alta fidelidad que la actriz terminó protagonizando.

Kravtiz ha triunfado como actriz tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Comenzó con pequeños papeles en títulos como La extraña que hay en ti y Sin reservas, además de aparecer en la serie Californication de David Duchovny. Sin embargo, su primer salto a una superproducción sería en la valorada X-Men: Primera generación y en la franquicia Divergente. Después llegarían Mad Max Fury Road y su rol en una de las series clave de 2017, Big Little Lies. Su consagración definitiva fue su celebrada Catwoman en The Batman. Ahora, da el salto a la dirección centrada en crecer como artista dentro de la industria.

La sinopsis oficial de Parpadea dos veces es la siguiente: «Frida, una camarera de cócteles joven e inteligente de Los Ángeles, tiene los ojos puestos en el filántropo y magnate de la tecnología Slater King. Cuando consigue ir una reunión íntima en su isla privada, intuye que hay algo más de lo que parece detrás de él».

Un registro nuevo para Channing Tatum

Sin duda, este es un registro en el que no estamos acostumbrados a ver a Tatum. El actor se ha hecho conocido gracias a varias comedias románticas y a cintas de acción cómicas como Infiltrados en clase y La ciudad perdida. Aunque no ha dejado tampoco de lado, su implicación y deseo de ponerse a las órdenes de grandes cineastas como Steven Soderbergh en La suerte de los Logan, ¡Ave, César! De los hermanos Coen o Los odiosos ocho de Quentin Tarantino. Pero Parpadea dos veces le da al intérprete la oportunidad de salir de cierto encasillamiento en roles de “bueno” y entrar en la que podría ser una etapa de perseguir personajes más oscuros. Ya en 2022, Kravitz habló sobre por qué se acercó a Tatum para el proceso de casting y cómo fue siempre su primera opción para interpretar al acaudalado antagonista de la historia:

«Creo que es emocionante ver a alguien que principalmente ha interpretado al vecino, al buen chicho, al interés amoroso, todo eso. Incluso de lejos, antes de conocerlo, que era feminista y que no tenía miedo de explorar esa oscuridad, porque sabe que no lo es. Por eso me sentí atraído por él y quería reunirme con él. Y tenía razón».

Parpadea dos veces llegará a los cines españoles el próximo 23 de agosto de este 2024. Después podría llegar a la plataforma de Amazon Prime Video, aunque como en España la distribuidora es Warner, también podríamos terminar viéndola en Max.