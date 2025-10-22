Tienes que verlas, son perfectas para un maratón y son los mejores k-dramas de Netflix

La industria audiovisual surcoreana ha tenido un 2025 fantástico, siendo un mercado clave en el año fílmico y seriéfilo de la gran N roja. Por un lado, gracias a la despedida de El juego del calamar y por otro, porque la película Las guerreras del k-pop se ha convertido en el largometraje de habla inglesa más visto en la historia de Netflix. Las producciones provenientes del país asiático están de moda dentro de las plataformas de vídeo bajo demanda y por eso, no hemos podido dejar pasar la ocasión de elaborar una lista con los títulos más relevantes del género estrella de la República de Corea. Estos son los mejores k-dramas que podemos encontrar en Netflix:

Los mejores k-dramas de Netflix

K-drama es la abreviatura del Korean drama y se caracteriza por ser historias emocionalmente envolventes, abarcando una gran variedad de géneros y formalizándose sobre todo en miniseries que abarcan una única temporada.

‘La reina de las lágrimas’ (serie)

No sólo es uno de los mejores k-dramas de Netflix, sino que también es una de las opciones del subgénero más vistas dentro de las audiencias de la compañía. La reina de las lágrimas funciona como una comedia romántica en la que la reina de los grandes almacenes y el príncipe de los supermercados logran superar su crisis matrimonial, logrando que el amor vuelva a florecer entre ambos.

‘Amor en la puerta de al lado’ (serie)

Tras fracasar en la gran ciudad, Bae Seok-ryu vuelve a su pueblo natal volviendo a coincidir con su vecino de al lado, un amigo de la infancia que ahora es médico y con el que comparte una historia complicada.

‘Boys before flowers’ (serie)

Tiene ya bastantes años (se estrenó en 2009), pero todavía sigue siendo uno de los mejores k-dramas de Netflix. Boys Before Flowers es en realidad una adaptación del manga superventas japonés, Hana Yori Dango. Cuenta la historia de Jan Di, una chica normal cuya familia posee una tintorería cerca de un famoso colegio con una banda de delincuentes.

‘Urgencias existenciales’ (serie)

Parte de la sinopsis oficial de dos médicos brillantes y antiguos rivales académicos que se reencuentran por casualidad con problemas existenciales, encontrando consuelo el uno en el otro.

‘Propuesta laboral’ (serie)

Ha-ri se hace pasar por su amiga durante una cita a ciegas para ahuyentar al pretendiente. Pero el plan cambia cuando este resulta ser su CEO, que le hace una propuesta tremendamente inusual.

‘Bailarina’

Con una validación de la crítica enormemente positiva, Bailarina es uno de los mejores k-dramas de Netflix que podemos encontrar en el género del thriller criminal. La historia se centra en Ok-ju, una mujer que solía trabajar como guardaespaldas y que un día recibe el encargo de su mejor amiga: debe vengarse del malvado Pro-Choi.

‘Cuando el teléfono suena’

La trama se centra en el secuestro de la esposa muda de un ambicioso político. Corrupción y secretos salen a la luz, estando todo ello narrado desde la perspectiva del secuestrador.