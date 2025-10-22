Esta película de Keira Knightley lleva semanas en el top de Netflix: nadie consigue echarla porque es oro

La plataforma californiana está viviendo en esta recta final del año un momento clave para su 2025 fílmico. Dentro de poco, Netflix estrenará en su catálogo varios proyectos relevantes tanto para los datos y nivel de visualizaciones, como para el futuro prestigio del sello en los próximo premios Oscar de 2026. Nos referimos cómo no a Una casa llena de dinamita (24 de octubre) y al Frankenstein de Guillermo del Toro (7 de noviembre). No obstante, hasta entonces, la película que está conquistando a los suscriptores tiene un rostro claro: Keira Knightley es la actual reina de Netflix con La mujer del camarote 10.

Estrenada el pasado 10 de octubre, esta cinta en clave de thriller adapta la novela homónima de Ruth Ware. Relato que ha sido un auténtico superventas y que en su punto de partida, nos recuerda bastante a los planteamientos detectivescos del imaginario de Agatha Christie. Pero, al contrario del trabajo ocurrentemente detallado y preciso de la escritora de Asesinato en el Orient Express, La mujer del camarote 10 prefiere ahondar en el entretenimiento más puro, a través de una potente estética visual y un interés genuino en mantener la tensión con giros dramáticos radicales y por qué no decirlo, un tanto arriesgados. Como la mayoría de productos audiovisuales de la compañía, el largometraje dirigido por Simon Stone no tiene ningún interés en despertar un mínimo esfuerzo en el entendimiento de un espectador medio y mayoritario que simplemente busca una historia ligera para una noche de «mantita y peli».

¿De qué trata ‘La mujer del camarote 10’?

La sinopsis de esta película de Keira Knightley que lidera Netflix es la siguiente: Laura Blacklock es una periodista que viaja a bordo de un yate de la alta sociedad para cubrir un evento exclusivo. Sin embargo, todo cambia la noche en la que escucha el grito de una mujer e instantes después, Laura ve caer un cuerpo al agua desde la habitación contigua, el camarote número 10. Los invitados están contados, no falta nadie y la tripulación afirma que ese lugar está desde la partida de la embarcación, completamente vacío. Como nadie la cree, la periodista termina obsesionándose con descubrir la verdad, desentrañando el inicio de una posible conspiración.

Aparte de la presencia de la dos veces nominada al Oscar, el elenco de La mujer del camarote 10 incluye a nombres de la talla de Guy Pearce (Memento) o Hannah Waddingham (Ted Lasso), en un reparto secundario que se completa con la presencia de David Ajala (Nueve cuerpos), Art Malik (John Carter), Gugu Mbatha-Raw (Black Mirror), Kaya Scodelario (El corredor del laberinto) y David Morrisey (The Walking Dead).

El propio Stone junto a Joe Shrapnel (Rebeca), Anna Waterhouse (El día que vendrá) y Emma Frost (El hombre en el castillo) se han encargado de adaptar la novela al campo del libreto.

La película de Keira Knigthley Nº1 en Netflix

A día de hoy, la película protagonizada por Keira Knightley es la Nº1 de Netflix, acumulando 30 millones de visualizaciones y siendo la primera opción en más de 60 países de todo el mundo. Este es el actual top 10 de películas (de habla inglesa) más vistas esta semana en la «gran N roja»: