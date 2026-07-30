Así es la nueva serie sobre Chiquito de la Calzada: Alfonso Sánchez es el protagonista

RTVE ha comenzado el rodaje de Chiquito el Grande, miniserie de dos capítulos que narra la extraordinaria historia de Gregorio Sánchez Fernández, conocido como Chiquito de la Calzada, desde su infancia como niño prodigio de la música en la posguerra hasta triunfar como uno de los cómicos más populares del siglo XX a los 63 años. Una comedia dramática, dirigida por Jacobo Martos y Alfonso Sánchez y coproducida por Warner Bros ITVP España y Mundoficción Producciones en asociación con RTVE, que tiene como guionistas a Vladi Ráez, Fali Álvarez y Marta Sánchez.

El actor Alfonso Sánchez da vida al genial cómico e Inma Cuevas interpreta a Pepita, el gran amor de su vida. Completan el reparto Alberto López, Carlos Bardem, Jesús Carmona, Antonio Dechent, Carmen Avilés, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago y Leonor Lavado, que dan vida a las figuras que acompañaron al humorista durante toda su trayectoria.

El rodaje se desarrolla durante las próximas semanas íntegramente en Andalucía, con un equipo técnico y artístico mayoritariamente andaluz. Se hará en diferentes localizaciones que evocan la Málaga de la posguerra, los tablaos flamencos de Torremolinos durante el auge turístico de los años sesenta y setenta, así como distintos escenarios relacionados con el nacimiento del fenómeno televisivo de los años noventa. El Centro de Producción de RTVE en Andalucía, en Sevilla, ha acogido el rodaje de diferentes escenas de la producción.

Una apuesta por el talento local reforzada por el trabajo del andaluz Alfonso Sánchez como protagonista, codirector, coguionista y coproductor de la serie. En televisión ha participado en ficciones de cadenas autonómicas y nacionales, como los clásicos Herederos, Paco y Veva o ¡Ala… Dina! de TVE. En cine, destaca su trabajo como director de la saga El mundo es nuestro, El mundo es suyo y El mundo es vuestro, y como intérprete en las taquilleras Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes y reconocidos títulos como Grupo 7, de Alberto Rodríguez.

Así será ‘Chiquito el Grande’

A lo largo de dos capítulos de 90 minutos, la serie recorre más de seis décadas de la vida de Gregorio Sánchez Fernández, el hombre que alcanzó las mayores cotas de éxito pasados los 60 años. Desde la Málaga de la posguerra y los tablaos de la Costa del Sol hasta el fenómeno televisivo que revolucionó el humor en los 90. Lejos de limitarse a contar el éxito de Chiquito de la Calzada, la ficción pone el foco en la perseverancia y la humanidad de un artista que alcanzó la fama cuando nadie la esperaba.

Más que la historia de un cómico, Chiquito es el retrato de un hombre humilde, enamorado de su profesión y de su mujer, cuya forma de entender la vida terminó conquistando a todo un país. Una comedia dramática que hará reír y emocionará a la audiencia.