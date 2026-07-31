Warner y Paramount se pelean por la nueva ‘Pesadilla en Elm Street’: una carrera contrarreloj antes de la fusión comercial

Puede que producciones como Backrooms u Obsession hayan demostrado la riqueza comercial de apostar por ideas nuevas, pero en Hollywood el valor de las franquicias sigue siendo todavía una garantía de reclamo internacional difícil de ignorar. El proceso de perpetuar dichas propiedades intelectuales suele ser más o menos sencillo. Uno o varios poseedores de derechos le ceden la IP a un estudio o sello por X años y este, es libre para explotarlo comercialmente en las salas o en una plataforma de streaming. Sin embargo, la realidad entre bambalinas del desarrollo de ciertas sagas es más compleja de lo que pudiese parecer. Y en el caso de la nueva película de Pesadilla en Elm Street, la pugna por ver quién saca antes su propia versión –si Warner Bros o Paramount– está siendo, valga la redundancia, pesadillesca.

Los derechos de la historia de Freddy Krueger están divididos en dos partes y ambas, tarde o temprano, se encontrarán compartiendo techo dentro de una fusión ahora paralizada hasta el verano de 2027. Tras la muerte de Wes Craven, director original de la obra primigenia, la familia de este recuperó los derechos de explotación en el mercado norteamericano. No obstante, fuera del territorio estadounidense, Warner es quien posee el control para la distribución internacional. Esa partición impide un poder total sobre este onírico clásico de terror. Aunque tampoco impide el desarrollo en paralelo de proyectos independientes. Y eso es lo que están haciendo sendas compañías, iniciando una carrera contrarreloj por ver cuál de las dos ideas termina proyectándose en el patio de butacas tras ese junte histórico que, de momento, permanece paralizado por una jueza californiana.

Los dos proyectos para el remake de Freddy Krueger

La ventaja parece ir de la mano de Paramount. Hace casi un mes, el grupo de David Ellison prometió una nueva entrega firmada bajo Primal, su filial especializada en el género del terror. Un producto que cuenta con el apoyo de los Craven y que, por contrato, exige la reproducción exacta del guion de la cinta original de 1984.

Del lado de Warner y, según cuentan en Puck News, los productores ejecutivos Michael De Luca y Pam Abdy buscan sacar adelante otra versión independiente. ¿Su principal baza? La contratación del valorado cineasta Lee Cronin, quien este año ha conquistado a los fans del horror con su adaptación de La Momia.

¿Cuál dará con la tecla? ¿Puede haber dos ‘Pesadilla en Elm Street’?

El gesto de Warner parece una forma de generar presión a Paramount. La primera en estar lista será la gran ganadora. De no concretarse finalmente la fusión, podríamos tener un estreno de dos versiones del icónico slasher. Eso sí, lo más normal sería que sólo terminásemos teniendo un único Freddy Krueger de regreso.

La nueva Pesadilla en Elm Street buscará revitalizar la saga, tras el declive generado con su seguimiento en los 90 y principios de los 2000. Algo parecido a lo que ya hizo Scream en 2022 y Destino final: Lazos de sangre, el pasado 2025.