La familia Herrera Montero ha copado numerosos titulares en el último año. A través de sus redes sociales, Mariló ha hecho una publicación con motivo del 34 cumpleaños de su hijo Alberto, en la que ha aprovechado para reflexionar sobre cómo le ha cambiado la vida a sus descendientes en los últimos 365 días.

Dos bodas, un nieto y una ruptura

A comienzos del pasado año, trascendió a los medios que Alberto Herrera, el primogénito de Mariló Montero y Carlos Herrera, mantenía una relación sentimental con Blanca Llandres, prima de Lourdes Montes. En sus perfiles sociales, la pareja poco a poco empezó a compartir sus primeros meses juntos, así como sus viajes y dos grandes noticias: el embarazo de Blanca y su paso por el altar.

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Desde el minuto uno, Alberto y Blanca tuvieron claro que querían formar su propia familia lo antes posible — ya que, además, se conocían de toda la vida de Sevilla y tenían amigos en común—. Por ello, no decidieron perder el tiempo y en el 2025 se casaron meses antes de dar la bienvenida a su primer hijo en común, al que llamaron Marcos.

Por su parte, el año pasado —y hasta lo que se conocía—, Rocío Crusset —la benjamina del clan Herrera Montero— mantenía una relación sentimental con Maggio Cipriani, con el que puso fin a su historia de amor —tal y como desveló COOL en exclusiva—.

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Fue precisamente tras la boda de su hermano Alberto, celebrada a finales del 2025, cuando se destapó que Rocío no estaba soltera, sino que mantenía una relación sentimental con Charlie Schein, un empresario americano con el que acaba de darse el sí, quiero hasta en dos ocasiones y con el que plantea ampliar la familia, tal y como desveló Mariló Montero.

Ha sido precisamente la presentadora y comunicadora la que a través de su perfil social ha hecho un balance de cómo les ha cambiado la vida a sus hijos, y por ende a su familia, en apenas un año: «La felicidad quizá sea la sensación de conseguir los planes que te ilusionan, en los que la vida encaja y uno siente que todo ha merecido la pena. Disfrutar de los proyectos cumplidos es una forma de felicidad. Pero hay otra aún más profunda: ver felices a quienes más quieres. Hoy felicito a mi hijo, a mi hija y a toda la familia por estos tiempos tan bonitos que están viviendo. Que la alegría de hoy os acompañe siempre y que nunca perdáis la capacidad de celebrar juntos las cosas sencillas. Porque, al final, la felicidad compartida siempre sabe mejor».

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Con estas palabras, Mariló Montero deja claro que, pese a los cambios que ha vivido la familia Herrera Montero en el último año —marcados por dos bodas, la llegada de su primer nieto y una sonada ruptura sentimental—, el balance no puede ser más positivo. La presentadora celebra una etapa de plenitud para sus hijos y demuestra que, por encima de cualquier titular, lo que realmente valora es verlos felices y unidos.