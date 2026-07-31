Si este verano viajas por España, estas son las fiestas populares que no deberías perderte por nada del mundo

No hay nada más auténtico de un lugar que sus fiestas locales. Sobre ellas se despliega la tradición, la riqueza de su historia y el legado de sus vecinos. Son momentos de reunión y celebración y fechas que se guardan en el calendario como oro en paño. Muchas de ellas tienen lugar en verano y, si haces que coincidan con tus escapadas, puedes ver cómo un viaje puede llegar a transformarse en una experiencia inmersiva por las raíces auténticas de cada lugar. Enumerar todas las fiestas locales que tienen lugar en verano sería algo interminable, pero lo que sí que podemos hacer es darte un ranking con las que nosotros no nos perderíamos nunca.

Nochevieja de Bérchules

1 de agosto

No has leído mal, ni nosotros nos hemos vuelto locos hablando de festividades navideñas en pleno agosto. Porque Bérchules es, como se puede comprobar, un pueblo poco convencional que decidió en 1994 establecer el primer fin de semana de agosto como el día en el que celebrar su propia Nochevieja. El origen de esta tradición es algo inusual, pues comenzó cuando ese año hubo un corte de electricidad en la Nochevieja auténtica (la de diciembre) y se quedaron sin celebrarla. Entonces, decidieron trasladarla a una fecha donde las uvas podían ir acompañadas de buen tiempo.

Este rincón se encuentra en la Alpujarra de Granada y, siguiendo la tradición, este año la celebración caerá el 1 de agosto. No te creas tampoco que se renuncia a las cosas tradicionales de la Nochevieja, porque aquí no pueden faltar brindis, champagne, uvas y el ambiente festivo de esta época tan señalada.

Descenso del Sella

8 de agosto

Son miles las personas que cada año descienden el meandro del río Sella, en Ribadesella, Asturias. Pero el turismo se corta en este popular punto de turismo activo cuando llega el primer sábado de agosto (este año el día 8), porque llega el momento de que los locales y profesionales tomen el relevo para celebrar el oficial Descenso del Sella.

Conocida como la Fiesta de las Piraguas, en un abrir y cerrar de ojos, el río queda teñido por pequeñas canoas de colores, dejando un efecto visual único cuando se observa desde las alturas. Los participantes salen a mediodía desde el puente de Arriondas y culminan la travesía de 20 kilómetros en el puente de Ribadesella.

El viernes, la verbena toma las calles, pero es el día 8 cuando toda la celebración se concentra en Ribadesella. En ese punto donde desembarcan las piraguas y comienza la jornada de celebración.

Feria de Málaga

Del 15 al 22 de agosto

La Feria de Málaga, también conocida como la Feria de Agosto, revoluciona la ciudad portuaria del 15 al 22 de este mes, en honor a la fecha en la que fue tomada la ciudad durante la Reconquista en el siglo XV. Es un buen cierre para las vacaciones estivales, una manera de despedir el verano como bien saben hacer en el sur. Es una de las ferias más icónicas de Andalucía, que comparte protagonismo con las de Jerez, Sevilla o El Rocío.

Durante la Feria, Málaga se divide en dos grandes escenarios que toman el centro histórico, conocido como la Feria de Día, y el Recinto Ferial del Cortijo de Torres, donde tiene lugar la Feria del Real. Todos ellos dispuestos a alargar el último suspiro del verano con gastronomía, actividades para toda la familia y mucho ritmo.

Eventos tiene de sobra inscritos en el calendario. Desde comenzar con los fuegos artificiales en la playa de La Malagueta, acudir al pregón y al alumbrado del recinto ferial. O seguir a la romería urbana hasta la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria y acudir a los conciertos que toman la ciudad.

Gracia

Del 15 al 21 de agosto

Imagina un barrio tan icónico como es el de Gracia, en Barcelona, decorado íntegramente por sus vecinos. Esto es lo que ocurre cada año cuando llegan las fiestas populares de este barrio. Las calles se llenan de color, de artesanía y unen un conglomerado artístico que nace directamente de la creatividad de quienes habitan este punto de la ciudad condal.

Este año, las fiestas darán comienzo con el pregón del periodista de RTVE Vicenç Sanclemente. Y, tras este momento, se desplegará una agenda cultural con más de 900 actividades gratuitas, diseñadas para familias y adultos. Encontrarás ahí conciertos en vivo, bailes tradicionales, correfocs, las famosas diadas castelleras, también conocidas como castillos humanos, butifarradas populares y verbenas.

La Tomatina de Buñol

26 de agosto

Hay un pueblo de Valencia donde cada año tiene lugar una batalla campal un tanto inusual. En ella, el discurso bélico se queda a un lado para dar lugar a la fiesta, la celebración y el tomate. La conocida Tomatina de Buñol se celebra el último miércoles de agosto, coincidiendo este año con el día 26 de este mes.

Es caos puro, donde miles de personas se dan cita en un mismo punto para llenarse de tomate. Cuentan las historias que todo esto comenzó cuando un grupo de jóvenes comenzó a discutir y a tirarse tomates durante una procesión. Sin ser conscientes, desencadenaron así una de las fiestas más pintorescas de nuestro país. Ahora bien, si vas a ir, no olvides llevar ropa cómoda y protección para los ojos, que nunca sabes por dónde te va a caer un tomatazo.

Aste Nagusia

Del 22 al 30 de agosto

El cierre del mes brinda a la ciudad de Bilbao su principal fiesta popular. Aste Nagusia reúne a personas de todos los rincones del país para celebrar nueve días de fiesta que no descansan. Las calles se rinden al ritmo que parte de las txosnas, o carpas populares, y en función de qué tipo de música prefieras, puedes ir variando entre unas y otras, cruzando el río para poder ser testigo de todo el despliegue musical de la ciudad.

Los conciertos toman como escenarios principales el Parque Europa, situado junto al recinto ferial instalado para las fiestas, y el escenario de Abandoibarra, donde este año los asistentes podrán disfrutar de actuaciones como la de M-Clan. Además, la ciudad se llena de actividades para todas las edades, fuegos artificiales y un ambiente que no escapa a ningún rincón de esta ciudad.

Fiestas de Valladolid

Del 4 al 13 de septiembre

Las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026, que toman la ciudad de Valladolid, se celebrarán del 4 al 13 de septiembre. Suponen una excusa para alargar los primeros fines de semana laborables porque, además, desde Madrid es fácil llegar, ya que estás a poco más de una hora en tren de la ciudad.

Durante estas fechas, la ciudad entera se transforma en un ambiente festivo donde no pueden faltar los conciertos. Porque la música es el motor de las fiestas y toma día sí y día también la Plaza Mayor de la ciudad para hacer de ella un lugar de culto musical. En gran medida, la cartelera de este lugar es lo que más ha alimentado la fama de sus fiestas.

Y es que cada año reúne a muchos de los artistas del momento, englobando diferentes estilos musicales. Por ejemplo, entre los artistas que ya han confirmado su participación se encuentran Judeline, Rusowsky, DJ Nano, Carlos Baute, Carolina Durante, Ana Guerra y Leire Martínez, entre otros.