CUIDADO DE LA PIEL

¿Es bueno ducharse con jabón todos los días en verano? Una dermatóloga responde

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(Foto: Pexels)
Lucía Lera
  • Lucía Lera
  • Periodista especializada en viajes, belleza y estilo de vida. Al terminar la carrera entendí que quería convertir mi vocación en mi forma de vida, y desde entonces el periodismo se ha convertido en el lugar desde el que contar historias, descubrir lugares y conectar con personas. A lo largo de este camino he colaborado con distintas cabeceras, confirmando en cada artículo que elegí la profesión adecuada.

Con la llegada del verano hay un gesto que se produce a diario: abrir  el grifo y darse una ducha. El sudor, el salitre o el cloro suelen ser algunos de los principales motivos, pero lo cierto es que en esta época del año, la ducha pierde su función más higiénica y sirve para aliviar los días de tanto calor (algo bastante importante ahora que las olas de calor se suceden una tras otra). Entre tanta ducha, una cuestión que está pasando inadvertida es el hecho de si tanta ducha y tanto jabón pueden afectar de una forma u otra a la salud de la piel. Para salir de dudas, hemos preguntado a una dermatóloga sobre cómo afecta el jabón a la piel y cómo deberían ser las duchas estivales.

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No es cuestión de si te duchas demasiado, sino que depende del jabón que utilices. La Dra. Cristina de Hoyos, directora del área médica de Clínica Ceta, apunta que «con el calor, el sudor, el aumento de grasa por la humedad y el uso de fotoprotectores, mantener una buena higiene es importante». El punto clave, por tanto, no es la frecuencia de la ducha, sino cómo se realiza y qué productos se utilizan.

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La doctora explica que la piel tiene una barrera protectora natural y un pH ligeramente ácido (aproximadamente entre 4,7 y 5,7), que ayuda a mantener su función defensiva frente a bacterias, irritantes y pérdida de agua. Con un uso reiterado de las duchas, este pH puede alterarse cuando se lleva a cabo con jabones muy detergentes o con pH alcalino.

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Esto, en palabras de la doctora, «puede traducirse en sequedad y tirantez, irritación o picor, además de una mayor sensibilidad cutánea y un empeoramiento de patologías como dermatitis, eczema o rosácea». Además de que, si eliminamos de forma repetida los lípidos naturales de la piel, debilitamos su función barrera.

Elije un jabón correcto para el pH

La solución para que  la piel no se estropee ni sufra no es renunciar a la higiene, ni mucho menos. Por eso, si en verano te duchas varias veces al día, los dermatólogos suelen recomendar utilizar un limpiador suave con un pH similar al de la piel y reservar el jabón para zonas como axilas, ingles y pies cuando no sea necesario lavar todo el cuerpo con productos limpiadores.

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¿Cómo puedes elegir entonces el limpiador? La forma más sencilla y acertada conviene fijarse en varios aspectos que aparecen en la propia etiqueta. El primero es ver si se indica que la fórmula es de pH fisiológico o pH 5,5 en el envase. En base a las indicaciones anteriores de la dermatóloga, esto quiere decir que el pH es similar al de la piel y que, por tanto, no altera su barrera. Fíjate también si en la etiqueta aparece marcado que sea un syndet (detergente sintético) en lugar de un jabón tradicional, ya que estos limpian con menos agresividad.

También el hecho de que esté etiquetado como «piel sensible», «limpiador suave» o «sin jabón» puede hablarnos de que este limpiador está formulado para pieles suaves. Y lo último es ver que no tenga perfumes intensos ni ingredientes irritantes, algo que te va a venir bien en esta época del año y que es especialmente interesante si tienes piel sensible.

La ducha perfecta

En verano, la doctora Cristina de Hoyos indica que «sí podemos ducharnos a diario e incluso más de una vez al día si lo necesitamos, pero conviene hacerlo con productos suaves y evitando una higiene excesivamente agresiva. La clave está en limpiar sin dañar la barrera natural de la piel». En este sentido, matiza que «lo ideal es adaptar la ducha a las necesidades de la piel sin sobrelimpiarla».

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Las recomendaciones serían:

  • Duchas cortas, preferiblemente de 5–10 minutos.
  • Agua templada o fresca, evitando temperaturas muy calientes.
  • Uso de limpiadores suaves o syndets, mejor si respetan el pH de la piel.
  • Aplicar jabón sobre todo en zonas que más lo necesitan: axilas, ingles, pies y pliegues.
  • Evitar enjabonarse de forma intensa en todo el cuerpo varias veces al día si no es necesario.
  • Después de la ducha, hidratar la piel, especialmente si tiende a seca o sensible.

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