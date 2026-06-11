El secreto de belleza de Salma Hayek para lucir una piel perfecta a sus 58 años: «Mi abuela me enseñó a no lavarme la cara en la mañana»

Con el paso de los años, la piel experimenta cambios naturales que hacen necesario adaptar los cuidados diarios. La pérdida gradual de colágeno, la disminución de la hidratación y la aparición de líneas de expresión son algunos de los procesos que acompañan el envejecimiento cutáneo. Actrices como Salma Hayek, a sus 58 años, tiene una rutina de skincare que se convierte en un hábito fundamental para mantener la piel saludable, luminosa y protegida.

Sin embargo, una buena rutina no siempre implica utilizar decenas de productos o seguir tendencias virales. De hecho, algunas de las mejores enseñanzas provienen de generaciones anteriores. A lo largo de distintas entrevistas, Salma Hayek ha revelado que gran parte de sus conocimientos sobre cuidado facial provienen de su abuela.

Este es el secreto de belleza de Salma Hayek para lucir una piel

Uno de los consejos más llamativos que heredó es evitar lavar el rostro por la mañana. Según esta enseñanza, durante la noche la piel realiza procesos de reparación y genera aceites naturales beneficiosos que ayudan a mantener la hidratación y la barrera protectora cutánea.

La farmacéutica Natacha Bonjout explicó a Vogue México que «Lavarse la cara por la mañana elimina la delicada capa de sebo que la piel produce durante la noche para protegerse de factores externos, como los contaminantes o las bacterias malas». La actriz ha explicado que, si la limpieza nocturna se realizó correctamente, no considera necesario volver a limpiar profundamente el rostro al despertar.

El secreto de skincare de la abuela de Salma Hayek

La filosofía detrás de este consejo consiste en respetar los procesos naturales de la piel y evitar una limpieza excesiva. En lugar de utilizar un limpiador facial al comenzar el día, Salma opta por refrescar el rostro y continuar con productos hidratantes.

Además, esta rutina no implica descuidar la limpieza. Por el contrario, la actriz destaca la importancia de realizar una limpieza profunda por la noche para eliminar maquillaje, protector solar, contaminación e impurezas acumuladas durante el día.

Como complemento, Salma suele aplicar agua de rosas en spray, un paso que también forma parte de su enfoque de belleza basado en la hidratación, el cuidado suave de la piel y la conexión con uno mismo. «Se trata de la conexión que tienes contigo misma. Así que es bueno ser creativo y aventurero, y divertirte mientras lo haces», asegura Hayek en la serie de Beauty Secrets de Vogue.

Qué tener en cuenta para aplicar la rutina de Salma Hayek

Respetar los aceites naturales que la piel produce durante la noche.

Priorizar una limpieza profunda por la noche para eliminar maquillaje, protector solar e impurezas acumuladas.

Mantener una hidratación adecuada según el tipo de piel.

Observar las necesidades de la piel diariamente y adaptar la rutina cuando sea necesario.

Evitar la sobreexfoliación y el exceso de productos.

Utilizar ingredientes calmantes y reparadores.

Incorporar activos hidratantes como aloe vera o glicerina.

Favorecer rutinas simples y constantes en lugar de tratamientos excesivos.

Escuchar las señales de la piel antes de incorporar nuevos productos.

Mantener hábitos saludables que complementen el cuidado externo.

Consejos para cuidar la piel a medida que pasan los años

Aunque cada persona tiene necesidades diferentes, existen recomendaciones generales que pueden ayudar a mantener una piel saludable:

Utilizar protector solar todos los días, incluso en invierno.

Mantener una buena hidratación bebiendo suficiente agua.

Dormir las horas necesarias para favorecer la regeneración celular.

Consumir alimentos ricos en antioxidantes.

Evitar el tabaquismo y el exceso de alcohol.

No abusar de productos exfoliantes o tratamientos agresivos.

Elegir productos adecuados para el tipo de piel.

Realizar una limpieza nocturna efectiva.

Consultar con un dermatólogo ante cualquier duda específica.

Ser constante, ya que los resultados suelen aparecer con el tiempo.

La importancia de escuchar a la piel

El secreto de skincare de la abuela de Salma Hayek no se basa en fórmulas muy complicadas ni en rutinas interminables. Su principal enseñanza es aprender a observar la piel, respetar sus procesos naturales y evitar los excesos.

Esta filosofía, transmitida de generación en generación, demuestra que muchas veces los mejores hábitos de belleza son aquellos que priorizan el equilibrio, la constancia y el cuidado consciente.

Más allá de los productos utilizados, una piel saludable suele ser el resultado de una rutina adaptada a las necesidades individuales y sostenida en el tiempo. El influencer Franscisco ACM asegura que «Cada piel es diferente, pero con constancia, ¡los cambios llegan!».