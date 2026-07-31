Iker Jiménez y Carmen Porter interrumpen sus vacaciones para emitir un especial de ‘Horizonte’ sobre la invasión de Ceuta

Iker Jiménez y Carmen Porter han interrumpido sus vacaciones para presentar el especial Horizonte: crisis en la frontera, en el que abordarán la avalancha de inmigrantes ilegales en Ceuta. El programa se emitirá este viernes, en el prime time de Cuatro.

Mediaset ha modificado su programación habitual del viernes para incluir en la parrilla el especial de Horizonte, en el que Iker Jiménez y Carmen Porter contarán a partir de las 22:00 horas con los colaboradores habituales del programa, entre ellos Eduardo Inda, director de OKDIARIO.

Horizonte: crisis en la frontera ofrecerá la última hora de la invasión de Ceuta y analizará la información y todo lo acontecido en la ciudad autónoma. La decisión de Mediaset de recuperar excepcionalmente a Iker Jiménez y Carmen Porter, que ya estaban de vacaciones fuera de España, pone de manifiesto la consolidación del programa como uno de los espacios de referencia de Cuatro. De hecho, Horizonte se ha convertido en uno de los estandartes del canal, que está registrando sus mejores datos de audiencia gracias al tirón del espacio, y su tándem con otros como En boca de todos.

En cuanto a Ceuta, en apenas 24 horas, más de 60.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos han logrado acceder al territorio español. Esta oleada masiva representa cerca del 72% de la población total de la ciudad autónoma. De forma paralela, la presión en Melilla se ha saldado con la entrada de unos 400 inmigrantes durante la madrugada.

La tensión también ha tenido impacto sobre la vida cotidiana de Ceuta de manera inmediata. La actividad comercial y laboral se encuentra paralizada, por motivos de seguridad. Además, el Gobierno autonómico se ha visto obligado a suspender las Fiestas Patronales y la Feria de Ceuta.

Miles de personas permanecen deambulando en plena calle, aunque a primera hora de la mañana se han empezado a registrar los primeros retornos voluntarios hacia territorio marroquí. La tensión en la frontera se produce en un contexto marcado además por el reciente indulto concedido por el rey Mohamed VI a 1.788 presos con motivo de la Fiesta del Trono en Marruecos.