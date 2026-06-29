Cuatro logra un hito histórico al superar a Telecinco en la audiencia del domingo

Después de varios avisos al cosechar reiteradamente buenos datos de audiencia con los que, incluso, ha dado esquinazo a las grandes apuestas de otras cadenas, Cuatro ha ganado a su hermana mayor: El canal ha sido el principal motor de Mediaset este domingo, cuando ha superado en audiencia a Telecinco. Se trata de un dato histórico, una victoria que nunca antes se había producido.

El triunfo de Cuatro se produce por partida doble: no sólo ha ganado a Telecinco, también ha obtenido ventaja sobre su principal rival, laSexta, en una jornada difícil para las cadenas privadas, perjudicadas por la estrategia de TVE para hacerse cómodamente con las audiencias del mes sin sudar la camiseta, gracias al desembolso con el Mundial de fútbol.

Pero Cuatro está en su prime. La cadena está cosechando en los últimos tiempos unos notables datos gracias, principalmente, a los espectadores fidelizados entre semana por programas como Horizonte, First Dates y Todo es Mentira, mientras que otros como En boca de todos también se han convertido en un elemento imprescindible del equipo, con el registro de los mejores datos de audiencia de su historia. La estrategia de programación del fin de semana ha hecho su parte para retener también a espectadores que ya son fieles al cine y a sus informativos.

Ésta es la mejor época para Cuatro en décadas, y este domingo superó a Telecinco tanto en la media como por tramos, en casi todas las franjas. La primera edición de Noticias Cuatro marcó un 9,9%, frente al 6,4% de la parte de El precio justo que coincidió en emisión con los informativos.

Por otro lado, el cine también se coronó en la sobremesa de Cuatro frente al recién estrenado programa de Paz Padilla en Telecinco, El show de Paz, al que adelantó en casi 3 puntos. La segunda de las dos películas de la tarde no superó, en cambio, a Fiesta, a pesar de su buen dato: un 8% de share que el espacio de Emma García superó por nueve décimas. Mejor suerte tuvo Telecinco en el prime time, con la película de George Clooney Los descendientes en Cine 5 estrellas, con una corta distancia respecto a Cuarto Milenio.

Cuatro alcanzó el 7% de share de media en la jornada, con más de dos puntos de ventaja frente a laSexta, su principal rival, que marcó un 4,8%. Por su parte, Telecinco cerró el domingo con una media de un 6,9% de cuota de pantalla, un mínimo histórico debido a las ausencias de doble dígito en todos sus programas, entre los que destacó Fiesta como el más visto del día y los informativos de María Casado por tener uno de los datos más altos de la programación.

Mañana

Cuatro

¡Toma Salami!: 2,9% (cuota) y 24.000 (espectadores)

Volando Voy: 8,5% y 231.000

Viajeros Cuatro: 9,1% y 429.000

Telecinco

Amor o lo que surja (reposición): 3,4% y 75.000

El precio justo: 6,4% y 270.000

Informativos tarde

Noticias Cuatro: 9,9% y 682.000

Informativos Telecinco: 7,6% y 677.000

Tarde

Cuatro

Home Cinema: Sáhara: 9,3% y 822.000

Home Cinema 2: Eragon: 8% y 648.000

Telecinco

El show de Paz: 6,7% y 590.000

Fiesta: 8,9% y 717.000

Informativos noche

Noticias Cuatro: 7,8% y 620.000

Informativos Telecinco: 8% y 741.000

Prime time

Cuatro

Cuarto Milenio: 6,6% y 501.000

Telecinco

Cine 5 estrellas: Los descendientes: 8,1% y 777.000

Late night

Cuatro

Cuarto Milenio: 7,3% y 212.000

Telecinco