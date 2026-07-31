La peor noche de Ceuta: asaltos a dos colegios, cientos de coches forzados y decenas de intentos de okupación

Impotentes y desbordados por la falta de refuerzos para contener la avalancha migratoria, los agentes de la Policía Nacional en Ceuta han hecho frente a la peor noche que ha sufrido la ciudad en décadas, repeliendo decenas de tentativas de okupación, desalojando inmigrantes de colegios en los que habían establecido sus campamentos o echando a cientos de extranjeros de los coches que habían forzado para dormir en su interior.

Ha sido una noche agotadora para todos, para los vecinos que no han podido conciliar el sueño, muchos intentando proteger sus negocios o propiedades de los inmigrantes, y para los policías que iban sofocando altercados de un lado para otro de la ciudad, que en su gran mayoría han sido de carácter leve.

Uno de los más complicados ha tenido lugar durante la madrugada en el centro educativo Príncipe Felipe, situado en la zona de El Tarajal a 300 metros del cuartel de la Guardia Civil. Allí, los policías de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, han desalojado a decenas de inmigrantes que habían asaltado el colegio para establecer allí su campamento. Los policías también han actuado en otro centro escolar para evitar su okupación por grupos de inmigrantes que deambulaban sin rumbo por la ciudad.

Cientos de coches forzados

A la vez, los policías dan cuenta de cientos de coches forzados en las calles de Ceuta por la avalancha de inmigrantes. Algunos para robar en su interior y otros vehículos han sido forzados para dormir en ellos.

Los agentes también han intervenido para sofocar los robos en varios comercios y un saqueo de un pequeño local de alimentación. Igualmente, los policías han frustado decenas de tentativas de okupación de viviendas y locales, mientras pasaban por alto la okupación masiva de parques infantiles y cualquier lugar en el que los inmigrantes han improvisado cobijos para pasar la noche o hacer sus necesidades en la vía pública.

Cabe resaltar que no se ha producido apenas altercados de gravedad entre inmigrantes y vecinos, en lo referente a los delitos contra las personas.

Indignación entre los policías

Muchos de los policías destinados en Ceuta no esconden su indignación y han denunciado a sus compañeros del sindicato JUPOL que, durante la jornada de hoy, la principal misión que se le ha encomendado a un nutrido grupo de agentes ha sido proteger la comitiva del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, además de asegurar las instalaciones incluidas en su visita oficial.

Desde JUPOL exigen que todos los recursos disponibles se destinen a reforzar a la Policía y a garantizar la seguridad de los ciudadanos, apoyando a los agentes que llevan días afrontando una situación crítica con una enorme presión operativa.