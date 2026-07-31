Feijóo se mofa de la reacción de Sánchez a la invasión de Ceuta: «Una frontera no se asegura con boyas en el mar»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mofado este viernes, en un comunicado difundido por el partido, de la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la invasión de Ceuta por parte de 60.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. «Una frontera no se asegura con boyas en el mar», ha dicho, como respuesta a la última medida del Ejecutivo central.

«Es evidente que se ha producido una violación de la integridad territorial de España, pero la respuesta que ha dado Pedro Sánchez no está a la altura», ha trasladado Feijóo en una nota emitida después de la declaración del presidente del Gobierno en la ciudad autónoma.

«Lo ocurrido en Ceuta no es sólo un problema migratorio, sino una crisis de soberanía y nada tiene que ver con lo sucedido en 2021. Entonces entraron unas seis mil personas, y hoy estamos hablando de cincuenta mil hasta ayer y subiendo en el día de hoy», ha comparado Feijóo, antes de repasar las decisiones que, a su entender, Sánchez tendría que haber anunciado y no ha tomado.

Núñez Feijóo ha asegurado que «la situación en Ceuta exige un despliegue inmediato y masivo de medios, porque la seguridad de los ceutíes es la primera obligación del Estado y su desatención puede derivar en un conflicto de orden público de consecuencias serias». Por ello, ha asegurado que el Gobierno de Sánchez «debe declarar Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional», así como «activar todos los instrumentos constitucionales que prevé nuestro ordenamiento, sin descartar ninguno, y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de los medios y de las instrucciones que esta situación exige».

Feijóo también deja constancia de que «el control de la frontera tiene que recuperarse mediante mecanismos extraordinarios y con carácter inmediato», tanto por España como porque «Ceuta es Europa». En esta línea, el líder del PP ha subrayado que «quienes han entrado irregularmente tienen que volver y el Gobierno debe habilitar hoy, conforme a la ley, el dispositivo que lo haga posible, incluido el abastecimiento de agua y de comida que ese retorno exige en la frontera, porque no hay otra salida que el regreso ordenado a Marruecos».

Además, Feijóo ha retratado la decisión de Sánchez de colocar boyas junto al espigón de la frontera del Tarajal, por donde se han introducido 60.000 marroquíes en las últimas horas. «Una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar para encajar en una sentencia, sino cambiando la ley», ha comunicado el líder del PP. «Procede convocar el pleno del Congreso y tramitar en lectura única la reforma de la Ley de Extranjería que el Grupo Popular registró el pasado 16 de julio. España defiende su integridad territorial, su soberanía y la libertad y la convivencia de los españoles en todo su territorio», ha completado.