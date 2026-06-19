Ex ministros de Zapatero sorprendidos porque «se va a llevar por delante hasta a sus hijas»

Varios exministros y altos cargos del Gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero no disimulan su «enorme sorpresa» tras escuchar las grabaciones de la declaración del expresidente ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Varios de los consultados por OKDIARIO hacen hincapié en la imputación de las dos hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y no se explican cómo Zapatero ha llegado hasta este punto. Algunos incluso se lamentan porque creen que «se va a llevar por delante hasta a sus hijas».

Entienden varios de los consultados que el daño reputacional para Zapatero y también para el PSOE, puesto que consideran que ha dejado de ser «un referente moral» para los socialistas al hacerse públicas sus imputaciones y, en especial, al conocerse el hallazgo de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho.

Otra de las fuentes consultadas asegura que, con lo que hemos visto hasta ahora, «el proceso de muerte civil de Zaptero ya está en marcha», pero añade a renglón seguido que no entiende por qué ha arrastrado a sus hijas en su vorágine judicial o cuál es el motivo por el que «no aprovechó su comparecencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional para «intentar exculpar a sus hijas».

Son varios los exministros, altos cargos y dirigentes socialistas que formaron parte del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero que manifiestan su sorpresa ante el hecho de que el asunto y los problemas con la Justicia se extiendan hasta las propias hijas de Zapatero con Sonsoles Espinosa.

Quienes conocieron bien a la pareja, recuerdan que el matrimonio Rodríguez Zapatero-Espinosa siempre trató de «proteger por encima de todo a sus hijas». Hay quienes suben la apuesta y los califican de «padres sobreprotectores». Por eso, precisamente, no entienden cómo el expresidente ha podido llevar a una situación tan delicada a sus hijas y, lo que es más, cómo Zapatero no ha aprovechado su declaración judicial para tratar de exonerarlas de cualquier responsabilidad penal.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero se limitó a admitir que había recomendado a sus hijas, para que su empresa, Whatefav, trabajase para la sociedad Análisis Relevante que dirigía Julio Martínez Martínez, alias «Julito», porque «en mi opinión, trabajan bien».

Sin contratos públicos

Al hilo de este comentario, Zapatero añadió que, precisamente por su condición (hijas de expresidente del Gobierno de España), «nunca han concursado a una administración pública». Y remató diciendo: Nunca han tenido un contrato con la Administración pública. Podrían haberlo hecho».

Laura y Alba Rodríguez Espinosa facturaron en total 239.755 euros a Análisis Relevante y 561.440 euros a «Inteligencia Prospectiva», una sociedad mercantil propiedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón.

En total, esa facturación, superior a los 800.000 euros con dos empresas consideradas por la investigación del Caso Plus Ultra, clave para el funcionamiento de la organización presuntamente criminal, es la que ha llevado a la fiscalía a solicitar la imputación de Alba y Laura y al juez a admitirla. Lo que sorprende a quienes formaron parte del gabinete y del equipo de Zapatero es que el expresidente no solo haya permitido que estén metidas en este «peligroso» entramado, sino que, ante el juez, se limitase a cantar sus bondades profesionales.