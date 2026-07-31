Abascal cancela su viaje oficial a Colombia y convoca de urgencia a su equipo en Madrid por la crisis de Ceuta

Santiago Abascal ha suspendido su agenda internacional de estos días que culminaba en Colombia por la crisis de Ceuta. Fuentes de Vox confirman a OKDIARIO que el líder de la formación ha cancelado su asistencia a la toma de posesión del presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella.

Abascal tenía previsto estar el próximo 7 de agosto en Bogotá, donde iba a culminar su gira estival acompañando a su aliado del Foro de Madrid, quien lo había invitado con motivo de la ceremonia. Según ha podido saber este diario, Abascal ha regresado a Madrid y ha convocado de urgencia a su equipo de crisis, activado desde este jueves para decidir los próximos pasos que tomará Vox ante la estampida de decenas de miles de inmigrantes ilegales que han violado las fronteras españolas de Ceuta y Melilla desde Marruecos.

Tras la visita del presidente de España, Pedro Sánchez a Ceuta este viernes, donde ha sido recibido con pitidos e insultos por parte de centenares de españoles, Abascal ha asegurado en su cuenta de X que Sánchez es un “traidor” y ha asegurado que «hay que echarles a ellos y a él». «No puede acercarse a los españoles, pero si se pasea entre los invasores será aclamado», ha añadido.

NO PUEDE ACERCARSE A LOS ESPAÑOLES. PERO SI SE PASEA ENTRE LOS INVASORES SERÁ ACLAMADO. HAY QUE ECHARLES A ELLOS Y A ÉL.

ES UN TRAIDOR.#Ceuta pic.twitter.com/NakBXD5N0b — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 31, 2026

Vox exige comparecer a al CNI y a Albares

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso ha lanzado una segunda ofensiva contra el Gobierno tras la invasión de Ceuta este viernes, y ha exigido la comparecencia inmediata de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que den cuentas de su actuación antes del asalto, durante el asalto.

En el caso de Albares, Vox también ha solicitado que informe sobre «las comunicaciones mantenidas con el Gobierno de Marruecos durante el transcurso de la crisis, la posición del Ejecutivo ante las propuestas formuladas en el ámbito europeo sobre la gestión de fronteras y los posibles efectos sobre el espacio Schengen, y los pronunciamientos realizados por distintos líderes internacionales sobre la situación migratoria en España».

Además a escala europea, Vox ha movilizado a sus socios de Patriots y el presidente del grupo, Jordan Bardella, ha registrado la solicitud de un debate urgente para el Pleno del Parlamento Europeo del próximo mes de septiembre, con el fin de exigir responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea por su fracaso en la defensa de la frontera exterior de la Unión.