Feijóo a Sánchez: «Usted es un cobarde, le tiene miedo a la democracia, no es un demócrata»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha castigado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. El dirigente del PP ha traído a colación la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como imputado en la Audiencia Nacional, a la misma hora de este miércoles, y ha denunciado que Sánchez «es un cobarde» que «le tiene miedo a la democracia».

Estas palabras de Feijóo llegan en relación a la cacicada de Sánchez y de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que han vetado, a través de la Mesa de la Cámara, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, la enmienda de Junts para la votación sobre una potencial convocatoria de elecciones generales, en la que el presidente del Gobierno iba a perder contra los votos de PP, Vox, UPN y los mencionados de Junts.

Feijóo, antes de ello, ha incidido en que a Sánchez «le preocupaba cómo le recordaría la historia» y se ha dirigido al jefe del Gobierno. «Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española». A continuación, el presidente del PP ha recordado que Begoña Gómez «el lunes pasado volvía al juzgado» y que «en este mismo instante» y «por primera vez» un ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero «está delante de un juez, acusado por seis graves delitos de corrupción».

«El que iba de Gandhi español, ese que para usted es su faro moral. ¿Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta?», ha cuestionado Feijóo a Sánchez. «Se lo pregunto porque es siempre el mismo guion. Primero el bulo, después la conspiración y, cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta», ha añadido el líder de la oposición.

Feijóo ha insistido en desenmascarar a Sánchez. «Es lo que están haciendo con las cloacas. Las pagaba su partido, las dirigía su número dos y el objetivo era defender a P.S., es decir, el objetivo era defenderlo a usted y usted no se enteraba de nada». Asimismo, ha asegurado en su intervención en la sesión de control al Gobierno que «los argumentarios» del jefe del Ejecutivo «cada día son más ridículos».

«Usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería aceptar una. Mañana tenemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde, usted le tiene miedo a la democracia, era lo que nos faltaba. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento; usted no es un demócrata. Si yo fuera una mala persona sólo le diría una cosa. Ánimo, Pedro», ha finalizado Feijóo.