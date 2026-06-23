Felipe González pide a Sánchez que dimita o convoque elecciones: «Hay una responsabilidad política evidente»

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, han querido poner la nota discordante a la versión de todo el Gobierno de Pedro Sánchez y los dirigentes del PSOE. Según han afirmado, en un diálogo sobre «España en el presente y en el futuro», han afirmado que la sentencia impuesta por el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama «es correcta» y de ella se desprende «responsabilidad política de Sánchez», que, en palabras de Felipe González, «es quien los nombró».

Felipe González le ha pedido a Sánchez por primera vez que dimita o convoque elecciones porque «hay una responsabilidad política evidente». El expresidente ha ironizado con el empeño de Sánchez de cumplir con los cuatro años que marca la Constitución para la legislatura y ha añadido: «¡Será lo único que cumple de la Constitución!».

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que «como militante, tengo derecho a pedir explicaciones» por todo lo que ha ocurrido y por lo que relata la sentencia. Page ha añadido que pedirá esas explicaciones en el próximo Comité Federal del PSOE, que se celebrará el sábado 27 de junio, y ha deseado que haya autocrítica en la reunión de ese órgano.

En ese sentido, el presidente castellano-manchego ha añadido que «los que no conocíamos nada de esto, tenemos derecho a saber». Y ha añadido, frente a las protestas procedentes de las filas socialistas que se han oído en las últimas horas a raíz de hacerse pública la sentencia, que «no todo puede ser una conspiración planetaria de la derecha».

Ambos socialistas, que se han convertido en las dos únicas voces del PSOE que se han elevado para contradecir las tesis lanzadas desde la cúpula del PSOE y del Gobierno, han abordado también el caso recientemente conocido, que afecta al expresidente, también socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Concretamente, Felipe González ha recordado una gran cantidad de regalos recibidos y cómo él decía «No, esto no es para mí, esto pasa a Patrimonio Nacional».

Han tenido tiempo también de referirse a otros asuntos, como la inmigración y la regularización. González, en este sentido, ha advertido que «yo estoy a favor de la regularización, pero prefiero que se haga bien y se previeran las consecuencias». El expresidente ha señalado que, como consecuencia de la regularización, a la que se añade el reagrupamiento familiar, «los servicios sociales están petados». Y ha añadido que estos asuntos habría que coordinarlos también con la UE, «porque nos estamos jugando Schengen, la libertad de movimiento de personas… Yo no quiero que España se quede fuera de eso».