Cielos despejados y vientos moderados hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos mayormente despejados dominarán el conjunto del territorio andaluz el 3 de agosto de 2026, con algunas nubes medias y altas que se dejarán ver a lo largo del día. En el extremo occidental, la posibilidad de lloviznas ligeras se asoma durante la madrugada. Las temperaturas mostrarán cambios sutiles en el extremo oriental, mientras que en el resto descenderán ligeramente, a excepción del tercio occidental, donde se mantendrán estables. Los vientos serán predominantemente flojos a moderados de componente oeste, intensificándose en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de agosto

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El sol se despereza lento en Sevilla, prometiendo un día con posibilidades de brillo en un cielo mayormente despejado. Las temperaturas matinales rondarán los 21 grados, mientras que el viento soplará suavemente desde el sureste a unos 15 km/h, evitando que el ambiente se sienta pesado a pesar de la humedad que podría alcanzar su máximo con un 85%. Con una probabilidad de lluvia muy baja durante la mañana, hay margen para que la jornada avance sin sorpresas.

Ya por la tarde, el calor intensificará su abrazo, llegando hasta los 36 grados, una sensación térmica que podría incluso parecer más cálida. Las nubes se disiparán, dejando paso a un cielo despejado antes de que el sol se oculte a las 21:29, marcando el final de un día donde no se prevén lluvias. La tarde se presentará ideal para disfrutar del aire libre, con un viento que se mantendrá en calma, haciendo de este un día placentero en la capital andaluza.

CÃ³rdoba: cielos cambiantes y ambiente caluroso

Una ligera brisa se siente en el aire, anticipando un día marcado por cambios en el tiempo. Esta mañana, Córdoba despierta con cielos parcialmente nublados, donde la temperatura ronda los 20 grados. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza desde el este a 15 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en un 35%, lo que nos sugiere que las chaquetas podrían ser una buena opción para quienes planeen salir.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable: mientras que la sensación térmica alcanzará un máximo de 36 grados al mediodía, se espera que la tarde presente cielos más claros y sin riesgo de lluvias. Sin embargo, la humedad relativa podría hacer que se sienta un poco más agobiante, con picos del 75%. Un consejo práctico: mejor llevar paraguas, por si acaso las nubes deciden descargar su carga.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 31 grados. Durante la mañana y la tarde, el viento soplará de forma suave, aunque puede haber algunas ráfagas. A lo largo del día, las probabilidades de lluvia son prácticamente inexistentes, lo que hace que el ambiente sea ideal para disfrutar de las actividades al aire libre.

Esta jornada invita a salir a pasear, a disfrutar de un café en una terraza o simplemente a dar un paseo por el parque. Con temperaturas agradables y un tiempo sin sorpresas, es un buen momento para aprovechar el entorno y conectar con la naturaleza.

Cielo nublado y ambiente cálido en CÃ¡diz

Este miércoles, Cádiz amanece con un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar de la mañana. Con temperaturas mínimas de 22°C y una sensación térmica que podría alcanzar hasta 29°C, el día promete ser cálido y agradable, aunque la humedad relente un ambiente un poco pesado con un 55% de humedad mínima. Las suaves brisas marinas, con vientos que soplan a 15 km/h desde el oeste, acompañarán la jornada.

A medida que avancen las horas, las temperaturas oscilarán entre 23 y 25°C en la tarde, manteniendo un ambiente propicio para paseos al aire libre. Además, sin probabilidad de lluvia a la vista y con 14 horas de luz desde el amanecer a las 07:33 hasta la puesta del sol a las 21:29, es un día ideal para disfrutar de Cádiz.

JaÃ©n: soleado y caluroso con viento suave

En Jaén, esta mañana nos encontramos con un cielo mayormente despejado, ideal para comenzar el día con buen ánimo. Las temperaturas rondan los 23 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable que invita a disfrutar del aire fresco. A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá soleado, alcanzando una máxima de 34 grados por la tarde. Será un día caluroso, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado. Además, las ráfagas de viento serán suaves, lo que hará que el ambiente sea más llevadero.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

El cielo de esta mañana se presenta despejado, brindando un inicio brillante y cálido para los malagueños, con temperaturas que marcarán 26 grados. A medida que avanza el día, el termómetro irá ascendiendo, alcanzando máximas de hasta 39 grados en la tarde, todo ello bajo la suave brisa que soplará del sur a una velocidad de 25 km/h.

Sin embargo, se recomienda mantener la hidratación y protegerse del sol, ya que la tarde traerá consigo una sensación térmica que podría superar los 37 grados. Las temperaturas se mantendrán agradables por la noche, con mínimas de 26 grados, permitiendo disfrutar de una grata velada al aire libre.

Granada: ambiente cálido y soleado hoy

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una agradable brisa que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 33 grados, con una sensación térmica que alcanzará su punto máximo en 36 grados.

A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, proporcionando un ambiente cálido y soleado. Es recomendable vestir ropa ligera y no olvidar aplicar protector solar, ya que el sol brillará intensamente.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor agradables

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de la mañana, con temperaturas agradables rondando los 26 grados. A medida que avance el día, el calor se intensificará, alcanzando los 33 grados por la tarde, acompañado de una suave brisa que soplará desde el sur a 20 km/h.

Aprovechando la estabilidad del clima, se recomienda salir a disfrutar del aire libre, ya que no se esperan lluvias ni cambios bruscos. Sin embargo, hacia la noche, el fresco será un alivio bienvenido, con temperaturas que caerán a los 25 grados, invitando a las familias a pasear antes de que el sol se oculte a las 21:14.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET