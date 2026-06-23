Pedro Sánchez ha sido despedido con gritos y abucheos de «¡Fuera, sinvergüenza!» y «!Vete ya!» a la salida del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en Madrid. El presidente del Gobierno guarda silencio después de que el Tribunal Supremo condenase el pasado lunes al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el ‘caso mascarillas’.

El presidente del Gobierno ha acudido esta mañana a un acto en el IMSERSO, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para reunirse con personas con discapacidad y en situación de dependencia, cuidadores y representantes de organizaciones que trabajan en este ámbito. A su salida, un grupo esperaba a la salida de para despedirle entre abucheos y gritos de «¡Fuera, sinvergüenza!» y «!Vete ya!».

Por el momento, el presidente del Gobierno no ha hecho ninguna declaración ni comentario respecto a que uno de sus hombres de confianza y ex ministro de Transportes haya sido condenado a 24 años de prisión, una condena histórica.

El silencio de Pedro Sánchez

Lo que sí ha defendido es, durante su intervención en el acto del IMSERSO, su continuidad en el Gobierno «pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino», lo cual hace para «mejorar la vida de la gente».

Sánchez ha defendido la continuidad de su Gobierno en su intervención en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia y en medio de nuevas peticiones de dimisión por parte de la oposición tras la sentencia del ‘caso mascarillas’ por el que el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado que en la reunión del Consejo de Ministros de este martes se va a aprobar un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de la democracia, un total de 2.218 millones extra. Esa decisión ha dicho que hace de esta jornada uno de esos días que recuerdan por qué merece la pena dedicarse al servicio público.

«Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, la respuesta es esta, la respuesta esta aquí», ha añadido.

Y esa respuesta es que el Gobierno sigue, ha dicho, «para mejorar la vida de la gente, para ampliar y consolidar derechos sociales y para construir una España más justa y mejor».

Condena histórica

Este lunes el Tribunal Supremo anunciaba la condena histórica del ex ministro socialista, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión y a su ex asesor, Koldo García, en su caso, 19 años, por el ‘caso mascarillas’. Mientras el comisionista y empresario, Víctor de Aldama, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque no entrará en prisión por colaborar con la Justicia. Tras conocer su sentencia, el comisionista ha llamado a «quien venga detrás» a colaborar, en un mensaje claro a Julito Martínez y Leire Díez.