Última hora de la sentencia a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo hoy: reacciones y últimas noticias sobre la condena por el ‘caso Mascarillas’ del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este lunes la sentencia por el caso Mascarillas, una resolución que marca un antes y un después en la historia democrática de España. El alto tribunal ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, mientras que su exasesor Koldo García Izaguirre ha sido condenado a 19 años y ocho meses. Víctor de Aldama ha recibido una pena de cuatro años y medio, aunque evitará el ingreso en prisión gracias a su «colaboración» con la Justicia. «Estoy satisfecho. Se ha demostrado que la colaboración en este país sirve», ha dicho Aldama.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Sánchez reconocer y asumir las consecuencias que salpican al PSOE y a su Gobierno: «La Justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política. No cabe esconderse», dijo este lunes en rueda de prensa. También se dirigió a los socios del Gobierno: «Tras la sentencia, ¿qué más necesitan para retirarle el apoyo? No estamos hablando de un diputado o ministro cualquiera, sino del número dos del señor Sánchez».

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