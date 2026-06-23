Última hora de la sentencia a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo hoy: reacciones y últimas noticias sobre la condena por el ‘caso Mascarillas’ del Tribunal Supremo
Este lunes el Tribunal Supremo anunció la condena de 24 años y tres meses de cárcel a José Luis Ábalos, 19 años y 8 meses a Koldo García, y rebaja la de Aldama a 4 años y medio, que no entrará en prisión
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El Tribunal Supremo ha dado a conocer este lunes la sentencia por el caso Mascarillas, una resolución que marca un antes y un después en la historia democrática de España. El alto tribunal ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, mientras que su exasesor Koldo García Izaguirre ha sido condenado a 19 años y ocho meses. Víctor de Aldama ha recibido una pena de cuatro años y medio, aunque evitará el ingreso en prisión gracias a su «colaboración» con la Justicia. «Estoy satisfecho. Se ha demostrado que la colaboración en este país sirve», ha dicho Aldama.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Sánchez reconocer y asumir las consecuencias que salpican al PSOE y a su Gobierno: «La Justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política. No cabe esconderse», dijo este lunes en rueda de prensa. También se dirigió a los socios del Gobierno: «Tras la sentencia, ¿qué más necesitan para retirarle el apoyo? No estamos hablando de un diputado o ministro cualquiera, sino del número dos del señor Sánchez».
Última hora y reacciones a la condena de Ábalos, Koldo y Aldama, en directo hoy
Compromís esperará a escuchar a Sánchez para medir su apoyo al Gobierno, pero le urge adoptar medidas anticorrupción
Compromís esperará a escuchar este miércoles la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso para hablar de los distintos casos de corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE para medir su apoyo al Gobierno, pero, de entrada, ya le urge a tomar medidas legislativas para evitar esta lacra.
De esta forma se han expresado, en los pasillos del Congreso, tanto la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, como el diputado del mismo partido integrado en el Grupo Plurinacional de Sumar, Alberto Ibáñez, a raíz de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel al ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el ‘caso mascarillas’.
En concreto, Micó ha señalado que espera que este miércoles Sánchez aclare al Congreso «hasta qué punto» tanto el PSOE como el Gobierno tenían constancia o no de lo que estaba pasando porque ha deslizado que no vale ya con decir que «no sabía nada» porque el condenado era «su secretario de Organización», su mano derecha.
Junts critica que el PSOE se «escandalice» con el trato a Aldama cuando han condenado a su ministro a 24 años de cárcel
El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, ha criticado que los socialistas se «escandalicen» del trato recibido por el empresario Víctor de Aldama en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarillas cuando José Luis Ábalos, que era ministro del Gobierno de Pedro Sánchez y responsable de Organización del partido, ha sido condenado a 24 años de cárcel.
«24 años de prisión al secretario de Organización y ministro todopoderoso, y todos los socialistas escandalizados por quien ha colaborado con la justicia –ha escrito el diputado en la red social X–. ¡La justicia señalando la luna y ellos mirando el dedo!».
Yolanda Díaz respeta la condena a Ábalos y está «sorprendida» de que Aldama no vaya a la cárcel
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su respeto a todas las sentencias tras conocer la condena de 24 años de cárcel para el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y se ha mostrado «sorprendida» de que el empresario Víctor de Aldama no ingrese en prisión.
Así se ha expresado en declaraciones a los medios este lunes desde Mataró (Barcelona), donde ha presentado la Red de Mujeres por la Economía Social.
«Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida», ha dicho Díaz.
Torró califica de «sorprendente» la condena a Aldama
Sobre la condena que el Tribunal Supremo ha impuesto al empresario Víctor de Aldama, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha señalado que es «sorprendente» y que ha llevado a los ciudadanos a hacer una reflexión y estar «preocupados».
«No se entiende que el tercero en la discordia en esa corruptela salga indemne. Y lo que es peor y tampoco se creen los ciudadanos es que además el botín se lo lleva», ha criticado Torró, quien ha tachado también de «preocupante» estos hechos.
Por otro lado, sobre el llamamiento que De Aldama ha hecho a otros investigados a colaborar con la justicia tras conocerse su condena, la dirigente socialista ha aclarado que en el PSOE hay «tranquilidad» porque la formación ha actuado «desde el primer momento» y por tanto «no hay manta» de la «que tirar».
Sánchez no se ha pronunciado sobre la condena a Ábalos y Koldo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse este lunes acerca de la sentencia del Tribunal Supremo contra su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso Mascarillas. Su silencio contrasta con las reacciones de varios miembros del Gobierno.
El PSOE carga contra el «hipócrita» Feijóo tras la sentencia de Ábalos
Los socialistas han replicado a las críticas lanzadas por Feijóo, que este mismo lunes ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al considerar que la condena a su ex ministro lo es también a su Ejecutivo.
Desde Ferraz responden acusando a Feijóo de mirar para otro lado con la corrupción en sus filas y lanzar «moralina barata». «El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy, no sabemos muy bien desde qué atalaya moral», señalan.
El PSOE dice que la sentencia a Ábalos debe cumplirse
El PSOE acata la sentencia del Tribunal Supremo al exministro y ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos, pero a la vez carga contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que tilda de «hipócrita» por no denunciar la corrupción en sus propias filas.
«La Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse», señalan desde Ferraz tras la condena de 24 años de cárcel a Ábalos, 19 años a su exasesor Koldo García y 4 años al empresario Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia.
Así, defiende que la posición del PSOE siempre ha sido clara desde el primer momento «tolerancia cero con la corrupción» colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular», señala en un comunicado en el que asegura que «el PSOE actuó desde el primer minuto».
Comienza la declaración de Sánchez
Ha comenzado la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la sede del Imserso; es la primera comparecencia que da tras la condena de Ábalos y Koldo.