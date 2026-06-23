Felipe VI, tras la condena de Ábalos, llama a seguir confiando en la democracia «en estos días un tanto oscuros»

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a «seguir confiando en la democracia y en su capacidad de consenso y cooperación en estos días un tanto oscuros» tras la condena a 24 años de prisión a José Luis Ábalos. Asimismo, ha animado a buscar consensos, que precisan de «legitimidad, confianza y rendición de cuentas».

Felipe VI ha pronunciado estas palabras durante el Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid, un foro que reúne a antiguos jefes de Estado y de Gobierno democráticos y expertos que abordan algunos de los retos más urgentes a los que se enfrentan la democracia y la cooperación internacional y que cumple 25 años.

En su intervención ante este foro, en el que también han participado la ex presidenta costarricense Laura Chinchilla, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el Rey ha recordado cómo la memoria de dos guerras mundiales alerta todavía hoy de lo que sucede cuando la comunidad internacional se aparta del camino de la razón, un camino que «vuelve a estar en cuestión» en la actualidad, según ha considerado el monarca.

Felipe VI, además, ha planteado cómo se debe cooperar cuando la confianza «se ha erosionado» y hay quien pretende que los logros materiales prevalezcan sobre los derechos y las libertades y los intereses individuales primen «sobre la dignidad, la participación democrática y el estado de derecho».

Por ello, el Rey ha animado a continuar la «tarea inacabada y monumental de construir un mundo más libre, más responsable y más concienciado» de la necesidad de cooperar para «aliviar sufrimientos» y «dar esperanza y dignidad».

«Actuar hoy es menos gravoso que pagar mañana las consecuencias de haberlos descuidado», ha advertido el Rey, que ha recordado que es lo que España ha querido subrayar en su Estrategia de Política Multilateral para el Desarrollo Sostenible, presentada este año.