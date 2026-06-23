Andrea, la novia de Ábalos a OKDIARIO: «La sentencia ha sido como escuchar cadena perpetua, él sigue pensando que es inocente»

El Tribunal Supremo ha condenado al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer «graves delitos de corrupción» durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras conocer la sentencia, Andrea, la novia de Ábalos, cuenta en OKDIARIO cómo enfrentan la condena y cómo está el ex ministro, que asegura que «sigue pensando que es inocente».

PREGUNTA.- ¿Cómo has vivido el día en que se conoció la condena?

RESPUESTA.- Ha sido verdaderamente difícil; estaba preparada para conocer la sentencia, pero veinticuatro años para él… es como escuchar directamente cadena perpetua.

P.- ¿Esperabais una pena de esta magnitud?

R.- Nadie lo esperaba; en base a la inocencia que José Luis y su entorno hemos defendido desde el principio, esperábamos que no hubiera condena, o que fuese muchísimo más baja. Esta no es una sentencia justa, es ejemplarizante y, en consecuencia, desproporcionada.

P.- ¿Están satisfechos Ábalos y Koldo con el trabajo de los abogados a lo largo del proceso?

R.- Por Koldo no puedo hablar. Con respecto a la defensa actual de José Luis, nada que objetar. José Luis considera que esta partida no se ha jugado en el tablero judicial; opina que se ha jugado en el tablero político y mediático.

P.- ¿Cómo está José anímicamente?

R.- Ha sido una noticia muy dura para todos, pero sobre todo para él. A pesar de ello, sigue pensando que es inocente, que esta ha sido una causa viciada desde el principio y que queda mucho camino por recorrer. Además, nos demuestra que le quedan fuerzas para ello.

P.- ¿Qué le has dicho?

R.- Que tiene que ser fuerte y que por nuestra parte va a seguir recibiendo el apoyo que necesita.