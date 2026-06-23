La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria, del que fue alcalde casi 20 años el líder del PSOE en Castilla y León

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de este martes un registro en el Ayuntamiento de Soria, donde Carlos Martínez, líder del PSOE en Castilla y León, fue alcalde desde 2007 hasta el pasado mes de abril. Esta inspección se da en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, las actuaciones estarían relacionadas, según la información disponible en este momento, con el «Área de Comercio del Ayuntamiento», cuya titular es Yolanda Santos Grande, del PSOE. Al tratarse de diligencias judiciales, no se cuenta por ahora con más detalles sobre el contenido de la investigación.

Por el momento, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a «la prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales, evitando especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario».

Además, han señalado que están prestando la «máxima colaboración» a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información que sea requerida en el marco de estas actuaciones.

Por qué dejó de ser alcalde Carlos Martínez

Carlos Martínez Mínguez dejó la alcaldía de Soria el pasado mes de abril para asumir su escaño en las Cortes de Castilla y León y liderar la oposición del PSOE a nivel autonómico. El motivo principal de su salida fue la incompatibilidad legal que impide compaginar el cargo de procurador autonómico con el de alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes.

Su dimisión se formalizó en un pleno extraordinario celebrado el pasado 13 de abril, abriendo paso a un relevo institucional programado dentro de las filas socialistas. La alcaldía pasó a manos del también concejal socialista Javier Antón Cacho, quien asumió el cargo para dar continuidad al proyecto de gobierno municipal durante el resto de la legislatura.