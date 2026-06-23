Abascal acusa a Sánchez de «diseñar un nuevo censo electoral» para seguir en el poder tras el vídeo destapado por OKDIARIO

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la información desvelada por OKDIARIO sobre la intención electoral del PSOE con los nacionalizados en el exterior. «Entre las infinitas corruptelas de P.S. ninguna tan grave como esta: diseñar desde cero un nuevo censo electoral para adulterar la voluntad del pueblo y permanecer para siempre en el poder. No hay medias tintas ni contemporización que valga con la obra social y política de Sánchez y su mafia. Todo al basurero de la historia», ha advertido Abascal, en su perfil social de X.

No hay medias tintas ni contemporización que valga con la obra social y política de… https://t.co/z1o52vGDsm — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 23, 2026

La nacionalización de los descendientes de emigrantes españoles, a través de la conocida como Ley de Nietos, tiene un evidente interés electoral para el Partido Socialista. Este periódico desvela este martes cómo el PSOE intenta ganarse el voto exterior. Y eso pasaría por captar a los votantes de las provincias con menor población, donde hay menos diferencia de votos con el Partido Popular. En un vídeo grabado durante una sesión de trabajo en el PSOE de Buenos Aires, justo después de las elecciones generales de julio de 2023, se desvela esta estrategia de «largo plazo».

«Hay que tener en cuenta no sólo a las grandes ciudades y las provincias que concentran una porción electoral importante, sino también a las provincias pequeñas, donde se distribuyen pocas bancas [escaños] y donde muchas veces los partidos tienen pocos votos de distancia entre el primero y el segundo», reveló uno de los ponentes principales de la reunión.

Así, «apuntando una mejor estrategia, sabiendo que puede haber votantes recientes en el exterior que puedan ir a votar, esos escaños pueden consolidar mayorías en escenarios tan peleados (…) que terminen formando gobierno».

Argentina es el país con más inscritos en el CERA -censo electoral de españoles residentes en el extranjero- con 509.082 votantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), seguido de Francia (262.511) y EEUU (208.278). Y esos datos no paran de crecer, como recordaron durante el encuentro, con las nacionalizaciones de la Ley de Nietos.

En esa estrategia, sería fundamental «conocer no sólo los datos agregados del voto CERA sino en cada uno de los territorios, especialmente los de provincias pequeñas, donde cada voto cuenta».

«No es lo mismo Barcelona o Madrid. En las provincias pequeñas es donde más se ha dividido el voto entre los dos grandes partidos. Contar desde el extranjero con esos datos va a ser de muchísima relevancia. Esos datos son los que nos faltan para poder tener una estrategia electoral profesional, que nos permita ir a buscar a cada votante».

Para el PSOE, «si juntas 2.000 o 3.000 votos en provincias pequeñas puedes salir segundo o primero». Y ahí está la estrategia: «Si vas cruzando habitantes de provincias españolas que están residiendo acá con localidades de Argentina puedes ir apuntando la campaña, hacer llegar información…».

«Pucherazo electoral»

Por su parte, el secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha advertido también que el presidente del Gobierno está preparando un «pucherazo electoral» con la nacionalización de 2,6 millones de descendientes de las personas que emigraron de España. Y para conseguirlo, cree que estirará la legislatura todo lo que pueda.

En una entrevista en El programa de Ana Rosa, en Telecinco, Figaredo ha considerado que estamos ante «el Pedro Sánchez más peligroso de todos y que todavía lo va a ser más». Un «tipo», ha proseguido, que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario con tal de «mantenerse aferrado al poder» por lo que considera que en este momento es un «auténtico peligro».

En este sentido, ha denunciado que el Gobierno está trabajando en un «pucherazo electoral a través de la Ley de Nietos», con la que cree que intentará «consumar el golpe de Estado».

A este respecto, ha señalado que «hay más de dos millones de solicitudes de nacionalizaciones repartidas por América» con personas que «van a ir dirigidas» por el PSOE para que voten en las circunscripciones en las que necesiten un «empujón».

Algo que, según denuncia, «puede ser un vuelco electoral, un auténtico robo a cámara lenta». Además, ha advertido de que hay «antiguos líderes» caídos en «desgracia» en España que están ahora destacados en América, de los que asegura que Vox tiene algunos «nombres y apellidos».

Estos, ha recalcado, están preparados para «ir dirigiendo el voto de las personas que se nacionalizan nuevas en España». «Esas personas pueden elegir en qué circunscripción» tienen que votar, ha espetado, para lograr «ese pequeño empujón que hace falta en determinadas circunscripciones».

«Imagínense, 1.500 votos aquí, 250 allí, que puede suponer que el último diputado de tal circunscripción, que estuviese disputado entre dos partidos, caiga del lado del Partido Socialista», ha expuesto. Por ello, insiste en que el Gobierno necesita cuanto más tiempo mejor para que le dé tiempo a llevar a cabo esas nacionalizaciones.

Inscripción en el censo

Una vez obtenida la nacionalidad española, el nuevo nacionalizado debe inscribirse en el censo para poder votar.

Para ello debe rellenar un formulario de la Oficina del Censo Electoral, en el que puede elegir el municipio en el que «desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España».

Apenas tiene que justificar su elección. Entre los motivos para decidir municipio está que sea el de «su última residencia», el «de mayor arraigo propio», el «de mayor arraigo de sus ascendientes» o bien «otros motivos».

El formulario indica que «en su caso» el solicitante «aporte los documentos que considere oportunos justificativos» de la decisión, dejándolo a una amplia discrecionalidad.

El voto CERA ha demostrado ya su relevancia en las últimas elecciones. El PSOE fue la fuerza más votada en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, mientras el PP arrasaba en el resultado final.

Según los últimos datos, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.