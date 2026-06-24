La ovación de los diputados socialistas a Sánchez recuerda a la que tributaron al condenado Ábalos

La ovación que los diputados socialistas han dispensada este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras victimizarse ante la corrupción que asedia al PSOE y su familia, recuerda a la que en su día tributaron al condenado José Luis Ábalos.

«No sabía nada y no lo hubiera tolerado», ha declarado Sánchez tras la condena de 24 años de cárcel de quien fuera su mano derecha, el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Y acto seguido, los diputados del PSOE le han dispensado un ferviente aplauso.

«¡Qué soberbia y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al Gobierno! Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos», ha criticado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención, más contundente que nunca.

También se ha pronunciado sobre el aplausómetro de la izquierda el líder de Vox, Santiago Abascal. Y lo ha hecho advirtiendo: «Ojo a los aplausos, cuantos más decibelios, más años de prisión». Además, Abascal ha destacado que Sánchez «tiene un aplomo sorprendente con la que está cayendo», ya que «siempre parece salido de una relajante sauna».

«Relajante y lucrativa deberíamos añadir porque, según Koldo, 19 años de prisión, tanto la carrera política como el patrimonio del presidente del Gobierno están envueltos en ese vapor inescrutable», ha añadido.

Aplausos por el ‘Delcygate’

El aplauso a Ábalos tuvo lugar en julio de 2020, cuando se le preguntaba en el Congreso por los primeros comportamientos sospechosos. En concreto, por el escándalo del Delcygate, el encuentro nocturno en el aeropuerto de Barajas entre él y la entonces vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez.

El Gobierno de Sánchez reaccionó a las preguntas con una ovación. Tanto el PSOE como Podemos, Sumar, ERC, y el PNV aplaudieron a Ábalos. Y lo hicieron durante nada menos que un minuto y medio.

Los diputados del PP, Vox y Ciudadanos reaccionaron a aquello con gritos de «¡dimisión!» y los palmeros redoblaron su apuesta con más aplausos.

Finalmente, Ábalos se ha convertido en el ministro con la mayor condena de la democracia. Su pena de 24 años y tres meses por el caso Mascarillas duplica la del también socialista José Barrionuevo, que es el segundo del ranking, con 10 años y medio de cárcel por el secuestro de Segundo Marey en el caso GAL.

Y aún tiene varios frentes judiciales abiertos.

Ataques a los jueces

Desde el Gobierno y el PSOE han reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo contra Ábalos tildando de «durísima» la condena y criticando que el empresario Víctor de Aldama «se vaya de rositas», en alusión a que el se le haya suspendido la ejecución de la pena de cuatro años y medio de cárcel «por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad».

La izquierda carga ahora contra los magistrados que han dictado la sentencia cuando hace unos años los aplaudieron por sus sentencias contra la trama Gürtel del PP, y por condenar a los ex ministros populares Rodrigo Rato y Jaume Matas. Como ha informado OKDIARIO, dichas resoluciones fueron firmadas por cinco de los siete jueces que ahora han condenado a Ábalos.

Un hecho que desmonta una vez más los alegatos de la izquierda, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de los magistrados cada vez que las resoluciones que dictan no son favorables a sus intereses, como también ha ocurrido con el juez Juan Carlos Peinado por llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa de Sánchez; la magistrada Beatriz Biedma por enviar al banquillo al hermano del presidente, David Sánchez; o el tribunal que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por la filtración.