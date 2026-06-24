Patxi López se gana el sueldo, ataca a Peinado y grita a pleno pulmón en el Congreso: «¡Yo con Begoña, claro que sí!»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha ganado este miércoles el sueldo con ataques al magistrado que ha enviado a juicio a la mujer del presidente, Juan Carlos Peinado, y gritando a pleno pulmón en el Congreso de los Diputados: «¡Yo con Begoña, claro que sí!».

«Hemos visto a Begoña acosada y perseguida por pseudoperiodistas protegidos y financiados por algunos grupos de esta Cámara y ante tal persecución, ante tanta inquina y ante tanta indignidad, los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle: Yo con Begoña. Yo con Begoña, claro que sí», han sido sus palabras.

Mientras lanzaba el grito y se daba golpes de pecho, López miraba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperando algún gesto que expresara satisfacción. Y lo ha hecho, con una caída de ojos, asintiendo.

«Sí», ha proseguido Patxi López, indicando que «también hemos visto condenar por una sospecha al fiscal general del Estado que defendió la verdad frente a la mentira». Y ha añadido que «parece que ahora las sospechas dictan sentencia y los testimonios de todos los periodistas que fueron a relatar los hechos tal y como sucedieron, eso se desprecia».

Así, ha lanzado un nuevo ataque a los magistrados, esta vez a los del Tribunal Supremo que condenaron al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración para dañar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sus palabras han provocado una ovación de la bancada socialista, como antes habían hecho los diputados del PSOE con Sánchez tras victimizarse ante la corrupción que asedia al PSOE y su familia, diciendo que «no sabía nada y no lo hubiera tolerado». Un aplauso que ha recordado el que en su día también dieron al condenado José Luis Ábalos, de nada menos que un minuto y medio.

Finalmente, Ábalos se ha convertido en el ministro con la mayor condena de la democracia.

Ve «desproporcionada» la condena de Ábalos

López ya declaró este martes, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, que considera «desproporcionada» la condena de 24 años de prisión que el Tribunal Supremo ha impuesto al ex ministro José Luis Ábalos por el caso Mascarillas y criticó que el empresario Víctor de Aldama se haya librado de entrar a la cárcel.

El portavoz del PSOE en el Congreso critica que se «premie» a Aldama por colaborar con la Justicia. Afirma que lo que éste ha aportado a la causa «no es novedoso» porque ya estaba en los informes de la UCO. Con ello, una vez más, atacó a magistrados por su decisión.

El Supremo explicó en la sentencia que ha suspendido la ejecución de la pena a Aldama «por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad».

Según ha expuesto el Alto Tribunal, el comisionista «ha aportado a la causa documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados» en los hechos. Una documentación que se unió a la causa y que ha sido remitida a otros juzgados para su investigación.

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