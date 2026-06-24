Las cámaras del Congreso de los Diputados han pillado este miércoles al ministro Óscar López llamando «payaso» al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por recordarle que investigó las saunas del suegro de Pedro Sánchez cuando era su rival.

Óscar López, actual líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, maniobró contra Sánchez con las saunas-prostíbulo de su suegro, Sabiniano Gómez, cuando éste se postuló como candidato para liderar el partido en las primarias de 2017. En aquel momento, Óscar López apoyaba la candidatura de Patxi López.

Ese episodio de la vida de Óscar López lo reveló la fontanera socialista Leire Díez, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Aquella batalla interna se desvaneció cuando Sánchez, ya convertido en el nuevo líder socialista, decidió repescar a ambos políticos para puestos clave dentro de su Gobierno.

En el caso de Óscar López, primero como presidente de Paradores, luego como jefe de Gabinete y, finalmente, como ministro de Transformación Digital y líder del PSM. Antonio Hernando fue repescado también para el gabinete de Sánchez y ahora ejerce como secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

El ministro Óscar López no ha hecho ni caso al mensaje que lanzó el Papa recientemente en el Congreso de los Diputados pidiéndoles que enterraran los ataques. Ya es la segunda vez en menos de una semana que insulta a Feijóo. La anterior fue el pasado sábado, durante la clausura de las jornadas Madrid en Europa. López miró directamente a cámara y se dirigió al líder del PP diciendo: «Eres un cobarde».

Acto seguido, alegó que Feijóo es «incapaz de denunciar el pozo de corrupción» que, según afirma, tiene montado en Madrid la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Y añadió que «caerá» por ello.

Se deshace en halagos hacia Sánchez

Óscar López reaccionó tras las declaraciones aquel mismo día de Feijóo en un acto en Valencia, acusando al presidente del Gobierno de estar «detrás de las cloacas» de su partido, de intentar «amordazar» al poder legislativo y de atacar a los jueces. Algo que López considera «salvajadas».

En su intervención, López se deshizo en halagos hacia su ahora líder, Pedro Sánchez. Según dijo, la semana estuvo en Italia y visitó en Bolonia el supercomputador italiano que trabaja con el español, y allí varios ingenieros le trasladaron en un café que querían que Sánchez «aguantara» en el Gobierno.

También indicó que se reunió con el presidente de la región italiana Emilia-Romaña, Michele de Pascale, quien, según López, le dijo lo mismo: «Pedro, por favor, que siga. Sois la esperanza, sois el ejemplo de que Europa puede ser diferente».