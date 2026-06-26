Los cinco sospechosos incidentes en torno al caso del novio de Ayuso: del hackeo de su correo a los micrófonos ocultos

El caso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, lleva meses rodeado de sospechosos incidentes. Hackeos informáticos, robos a su entorno, seguimientos y hasta micrófonos ocultos. A continuación, los detalles de todo lo que ha pasado en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El primer incidente ocurrió el 20 de febrero de 2024, día en el que detuvieron a Koldo García en su casa. En la mencionada fecha, la fiscal Pilar Rodríguez activó la denuncia de Alberto González Amador. Lo hizo dando traslado desde el Ministerio Público al juzgado de la denuncia del novio de Ayuso.

Meses más tarde, se produjo el segundo incidente: hackearon las cuentas de correo electrónico de sus abogados fiscalistas. El letrado del novio de Ayuso detectó que se le borraron durante unas horas unos mensajes intercambiados con González Amador. Los hechos se denunciaron en el juzgado y el asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 41, que dirige el juez Juan Carlos Peinado. Actualmente, el caso está investigándose.

El tercer incidente ocurrió tan sólo unos días después del hackeo de los correos. Unos ladrones entraron en la casa del abogado penalista del novio de Ayuso, en la casa del arquitecto que le reformó su vivienda y en la casa de la letrada Guadalupe Sánchez, que le lleva los asuntos judiciales en materia civil. Los atracadores de Guadalupe le robaron el ordenador y a día de hoy hay abierta una investigación judicial declarada secreta en torno a este asunto.

El cuarto episodio sospechoso ocurrió con una serie de supuestos seguimientos que Alberto González detectó. Algunos de ellos fueron documentados con vídeo y foto. Cuando se denunciaron los hechos, los agentes reconocieron que era un coche de la Guardia Civil con placas secretas, pero que iban camino de su trabajo. Todo parecía indicar que era coincidencia.

El último incidente fue desvelado ayer mismo por OKDIARIO. Aparecieron micrófonos ocultos en las oficinas en las que prestan servicios Alberto González Amador y su equipo. En concreto, se detectaron dos dispositivos en un falso techo de un despacho y una grabadora en la sala de reuniones de la compañía. Los hechos han sido denunciados ante la Policía, que ha remitido la investigación a la Brigada de Policía Judicial.

El caso se alarga y se filtra

El caso del novio de Ayuso lleva meses rodeado de incógnitas en una investigación judicial que se alarga en el tiempo gracias a las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid que se han personado en la causa.

Alberto González Amador ya ha pasado por dos jueces instructores, siendo la primera de ellos la misma juez que instruyó el caso de Nacho Cano. Esta juez no permitió hacer en sala la pregunta de si la inspectora de Hacienda sabía quién era Alberto González Amador cuando inició su inspección fiscal.

La pareja de Ayuso tuvo que ir en persona a las oficinas del fisco. Los medios de comunicación detectaron meses después que era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el caso se filtró a la prensa. El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de secretos sobre este procedimiento en el Tribunal Supremo.