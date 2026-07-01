González Amador aporta a la juez chats que demuestran que los periodistas que denuncian a MAR molestaron a menores

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha aportado a la juez los chats que demuestran que los periodistas que denunciaron a Miguel Ángel Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos molestaron a menores en la puerta de su domicilio.

OKDIARIO ha tenido acceso a estas pruebas que demuestran que fue un vecino del edificio el que alertó el 19 de marzo de 2024 a la pareja de la presidenta madrileña de la presencia de los periodistas en las puertas de la casa que comparte la pareja en el barrio de Chamberí.

«Hola Alberto. Vaya tela con todo lo que está pasando… Todo nuestro apoyo!! Para tu conocimiento, hay dos personas delante del portal preguntando cosas sobre vosotros a todo el que sale del portal, incluso niños…», le escribió un vecino al novio de Ayuso pasadas las 19:00 horas.

La hija menor de un vecino también alertó a su padre de que le habían parado dos mayores de edad a la entrada de su domicilio. Este morador del edificio salió al balcón y les hizo una fotografía que fue enviada a Alberto González Amador.

La pareja de Ayuso identificó a los informadores y reenvió la instantánea a Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid compartió la fotografía en un chat de periodistas y el PSOE y los periodistas de El País le denunciaron por ello.

La juez llamó a declarar como testigo a la pareja de Ayuso para investigar el origen de la fuente de la fotografía. Él mismo recalcó que la fotografía fue enviada por un vecino, alineándose con la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez y que ahora acreditan las pruebas.

El novio de Ayuso se sintió acosado

La pareja de Ayuso relató ante la juez que durante los últimos meses se ha sentido acosado: «Señoría, para mí es incomprensible que el periodista Fernando Peinado (el redactor de El País) hiciera un esfuerzo enorme para conseguir los teléfonos de vecinos, hiciera guardia en el edificio para que sus noticias fueran falsas, como recoge la sentencia que me da la razón sobre mi obra, yo creo que fue más una acción de acoso para incordiar a los vecinos y que pudieran sentir que nuestra llegada iba a ser polémica y molesta para ellos por vivir allí y que ello pudiera afectar a nuestras vidas».

Asimismo, la pareja de la presidenta madrileña explicó en sede judicial que el periodista «se puso en contacto con mi ex cuñada, ex mujer, llamó a la casa donde vivían mis hijos menores de edad, fue al trabajo donde estaba en mi etapa universitaria, contactó con clientes, contactó con algunos de mis amigos personales y acudió al vecindario donde vivía mi familia».

Alberto González Amador se sintió abrumado en alguno de estos momentos en los que los periodistas de El País intentaron contactar con su entorno para escribir noticias falsas como la de la supuesta obra ilegal de su casa. Acudieron también a menores de edad para obtener información sobre su vida.