El novio de Ayuso declara ante la juez: «Mienten en las noticias y vienen a mi casa a acosarme»

«Mienten en las noticias y vienen a mi casa a acosarme», con estas palabras Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha explicado a la juez lo que lleva viviendo estos meses en los que su identidad ha trascendido a la opinión pública.

El novio de Ayuso ha vuelto a los juzgados de Plaza de Castilla esta mañana del 30 de junio a las 09:00 horas. Lo ha hecho para declarar como testigo en la causa judicial que afecta al jefe de Gabinete de Ayuso por, presuntamente, haber filtrado las identidades de dos periodistas de El País que estaban en la puerta de la casa que Ayuso y González Amador comparten en el barrio madrileño de Chamberí.

La pareja de la presidenta madrileña ha explicado en sede judicial cómo vivió que los periodistas llegaran hasta su domicilio: «Señoría, para mí es incomprensible que el periodista Fernando Peinado (el redactor de El País) hiciera un esfuerzo enorme para conseguir los teléfonos de vecinos, hiciera guardia en el edificio para que sus noticias fueran falsas, como recoge la sentencia que me da la razón sobre mi obra».

Y prosigue: «Yo creo que fue más una acción de acoso para incordiar a los vecinos y que pudieran sentir que nuestra llegada iba a ser polémica y molesta para ellos por vivir allí y que ello pudiera afectar a nuestras vidas».

Una menor alertó de los periodistas

Los vecinos de Alberto González Amador se percataron de la presencia de los periodistas. La pareja de Ayuso ha explicado que la hija menor de un vecino le dijo a su padre que «un señor estaba preguntando por el nuevo vecino, el del sexto». Fue entonces cuando el vecino de la pareja de Ayuso salió al balcón y, al verles enfrente, hizo la foto.

La fotografía se realizó desde una posición de altura, lo que evidencia que fue tomada por un vecino molesto por la presencia de los informadores a las puertas de su domicilio.

«Identifiqué a los dos periodistas porque llevaban días escribiendo sobre mí y me habían escrito directamente al teléfono, de forma que me quedé con sus caras y nombres. Además, cuando contactaron con algún vecino, Fernando Peinado concretamente se identificó como tal, así que no había dudas sobre quiénes eran los de la foto», ha explicado Amador en sede judicial.

Según vio las fotos, la pareja de Ayuso se las envió a Miguel Ángel Rodríguez. Le dije: «¡Qué vergüenza! No sólo mienten en las noticias, sino que vienen al portal a incordiar a los vecinos, suerte tengo de que todos son gente de bien y entienden nuestra situación».

El novio de Ayuso ha explicado ante la juez que la presencia de los periodistas allí podría deberse a que El País estaba publicando que había hecho una obra ilegal en su domicilio, algo falso, puesto que se ha demostrado que era legal con sentencia en firme que no se ha recurrido.