Borja Sémper ha anunciado en EL FOCO que un Gobierno del PP impulsaría reformas fiscales, migratorias, institucionales y de vivienda en sus primeros cien días. «Vamos a levantar las alfombras, vamos a ver qué hay y lo vamos a enseñar», ha afirmado sobre la auditoría que propone realizar a las cuentas del Estado.

En materia económica, el portavoz popular ha defendido deflactar el IRPF y reducir la carga fiscal: «Quien se tiene que apretar el cinturón no es el ciudadano, es la Administración». También ha denunciado el deterioro de los servicios públicos: «Pagamos como nunca y recibimos menos que nunca».

Sobre vivienda, Sémper ha situado en cuatro años el objetivo de construir un millón de casas y ha advertido de que «esto no se soluciona con una varita mágica». Además, ha defendido que la atención a las personas vulnerables debe recaer en las administraciones: «La política social la tienen que hacer los poderes públicos».

En inmigración, ha asegurado que «España no puede acoger más inmigración irregular» y ha reclamado reforzar el control fronterizo y las políticas de retorno. Sobre los extranjeros que reinciden en la delincuencia, ha afirmado: “El que delinca en nuestro país de manera reiterada se tendrá que ir al suyo”.

Sémper también ha cargado contra la gestión ferroviaria y ha reclamado que el responsable del Ministerio de Transportes «no sea un activista político ni un twittero». Respecto a Sánchez, ha declarado: «No termino de entender cómo es posible que después del accidente de Urda el presidente del Gobierno baile en los mítines».

Como mensaje de futuro, ha reivindicado recuperar la convivencia: «No tenemos que pensar igual para llevarnos bien». Su objetivo, ha concluido, es «no permitir que nadie nunca más nos vuelva a dividir de esta manera».