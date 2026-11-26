El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado a Santiago Abascal en el debate a cuatro de utilizar a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. «El dolor se acompaña, no se hace campaña», le ha reprochado al líder de Vox. A pesar de que Sánchez no acudió al funeral de Estado por los 69 fallecidos y, dos días después, bailó sobre el escenario en el arranque de la campaña socialista en Sevilla.

El reproche de Sánchez se ha producido durante el debate organizado por la Academia de Televisión, a tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Frente a Abascal, el presidente ha defendido que la tragedia de Urda no debe utilizarse con fines electorales.

El accidente se produjo el 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad chocaron entre Los Yébenes y Urda (Toledo). Murieron 69 personas y hubo numerosos heridos.

El funeral de Estado se celebró el martes 10 de noviembre en la Catedral Primada de Toledo. Lo presidieron los Reyes, con la asistencia de unos 150 familiares de las víctimas, heridos, presidentes autonómicos y varios ministros. Sánchez no asistió. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, reclamó en su homilía que se esclarezcan las causas del accidente y se asuman responsabilidades.

Dos días después, el jueves 12 de noviembre, el PSOE abrió la campaña con un acto en el auditorio Fibes de Sevilla. Tras una actuación de rap de la cantante Julia de Arco, Sánchez bailó sobre el escenario junto a su mujer, Begoña Gómez, y la vicepresidenta María Jesús Montero, al ritmo de «T amaré», de Tony Grox y Lucycalys.

No ha sido la única vez que el presidente ha bailado en esta campaña. Los bailes en los mítines se han convertido en una constante de sus actos electorales, también en Santiago de Compostela, tras el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.

Fue precisamente en ese cara a cara, también organizado por la Academia de Televisión, donde el líder del PP le recordó a Sánchez el baile de Sevilla. Feijóo le acusó de bailar «dos días después del funeral de Estado por las víctimas de Urda» y le preguntó si habría hecho lo mismo «si hubiera muerto un familiar suyo». Sánchez pidió entonces perdón a las familias y aseguró que era «un dolor que me llevaré conmigo». Feijóo rechazó la disculpa: «¿Después de bailar a las 48 horas?».

Feijóo también cuestionó en aquel debate la gestión ferroviaria del Gobierno y preguntó si Moncloa había filtrado «los audios del maquinista muerto» antes de que sus restos se entregaran a las familias.

Esta noche, Sánchez ha sido quien ha reprochado a un rival el uso político de la tragedia.