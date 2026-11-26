España acababa de sellar el billete a semifinales de la Davis cuando David Ferrer, capitán que afronta su última capitanía, verbalizó sus sensaciones después de bajar a Alcaraz del individual y ubicar a Mérida en su lugar. «No fue fácil tomar la elección», inició. Posteriormente, expresó sus intenciones de cara a semifinales contra Gran Bretaña. «Estará listo, lo necesitamos», añadió tras celebrar un triunfo de la nueva España, de Jódar y Mérida.

«Muy feliz por ellos. No es nada fácil manejar la presión cuando juegas las Finales por primera vez. Me hace disfrutar verles crecer profesional y personalmente. Había mucha presión para los chicos jóvenes. Estoy muy orgulloso de ellos porque no fueron partidos fáciles, ninguno de los dos. Supieron gestionar muy bien las emociones», explicó.

Jódar ejerció como número uno en detrimento de un Alcaraz que se reservó para unos hipotéticos dobles que finalmente no hicieron falta. Jugada perfecta para el murciano, que descansará hasta el sábado. «No fue una elección fácil, porque Alcaraz es nuestro número uno. Lo necesitamos y estará con nosotros el sábado. Lo cuidaremos y no correremos riesgos con su lesión, pero creo que estos cinco días de descanso le vendrán muy bien para estar listo el sábado», dijo.

En la siguiente estación ya espera Gran Bretaña, a quien España apeó en el camino a la última Davis que conquistó, en 2019. «Tienen un gran equipo. Norrie jugó un gran tercer set, muy sólido. Y el dobles es, en mi opinión, ahora mismo los mejores. Ganaron al doble alemán, que son muy duros. Pero ahora quiero descansar y disfrutar de mis jugadores y de este momento. A partir de mañana pensaremos en la siguiente batalla», analizó Ferrer.