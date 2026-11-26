Los españoles residentes en el extranjero representan el 20% de los nuevos votantes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Así consta en el dossier de prensa elaborado por el Ministerio del Interior de cara a los comicios generales. De los 1.615.034 nuevos electores, 335.146 pertenecen al censo de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto (CERA). Este mismo estuvo en el foco público después de la entrada en vigor de la Ley de Nietos, que nacionalizó a cientos de miles de personas que no habían vivido nunca en España.

El dossier de prensa distribuido por la cartera de Fernando Grande-Marlaska detalla que «en estos comicios 38.616.949 electores están convocados a las urnas para elegir a 350 diputados y 209 senadores». «De ellos, 35.953.542 residen en España, 2.663.407 en el extranjero y 1.615.034 votarán por primera vez en unas elecciones generales», recoge ese documento.

En el apartado de los datos, se hace una comparativa entre las cifras de las pasadas elecciones y estas de 2026, basándose en la información aportada por el Instituto Nacional de Estadística. En el mismo, se recoge que, frente a los 2.663.407 votantes inscritos en el censo CERA, en 2023 hubo 2.328.261 electores registrados como residentes en el extranjero. Es decir, una diferencia de 335.146 nuevos nacionales que viven más allá de las fronteras de nuestro país.

Respecto al total de nuevos electores desde las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Interior los cifra en 1.615.034. Por tanto, los 335.146 electores del censo CERA que se añaden en esta nueva llamada a las urnas representan el 20,75% del incremento electoral. Una cifra llamativa, teniendo en cuenta que ese censo exterior apenas representa el 6,9% del total de votantes.

Nietos de presuntos exiliados

Los españoles residentes en el extranjero han estado en el foco después de que el Gobierno aprobase la Ley de Memoria Democrática. La conocida como Ley de Nietos permitió a los descendientes de exiliados adquirir la nacionalidad. Muchos de ellos se beneficiaron de una instrucción que dictó el Ministerio de Justicia en 2022. Ese documento interno, firmado por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, fue más allá de la ley y estableció que «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Según aquella Instrucción, bastaba con «acreditar la salida del territorio español», aunque el motivo no fuera político, ideológico, de creencia o de identidad sexual, como exige la Ley de Memoria Democrática.

Sin embargo, el Supremo suspendió sus efectos electorales. El Alto Tribunal acordó en un auto mantener la suspensión cautelar del voto de los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española por la llamada Ley de Nietos sin acreditar que sus antepasados se exiliaron por motivos políticos durante el franquismo. De este modo, los nacionalizados por la Ley de Nietos no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, salvo que los Registros Consulares certifiquen que accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente estos requisitos.

Por otro lado, el Supremo confirmó este mismo jueves que los llamados nietos que obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, y que tienen suspendida su inscripción censal, tampoco podrán votar el 29 de noviembre aunque se hayan trasladado a vivir a España. La decisión alcanza, al menos, a 11.283 electores del censo de residentes en España (CER). El auto reprocha además a la Administración General del Estado los «errores o inexactitudes» de las listas que entregó.

Los que sí podrán votar, según una resolución más reciente del Alto Tribunal, son los 189.678 hijos de los nacionalizados por la denominada Ley de Nietos. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en un auto en el que no entra en el fondo, sino que aprecia que la medida no podría aplicarse por el «breve lapso temporal» que queda hasta los comicios.