El Bournemouth remontó al Celta de Vigo en Balaidos, obligando a los gallegos a una machada para sobrevivir en la Europa League y no caer eliminados en fase de liga. Los de Claudio Giráldez comenzaron adelantándose en el 19′ con gol de Iago Aspas, pero Álvaro Rodríguez y Rayan le dieron la vuelta al marcador y colocaron líder a su equipo. En cambio, el cuadro local se queda con tres puntos y fuera de puestos de play-off. Le esperan tres finales contra Olympique de Marsella, Hapoel Beer Sheva y Lilleström.

Para colmo, el Bournemouth lo hizo con uno menos desde el 22′. Bafodé Diakité fue expulsado por pisar el tobillo de Driouech en un balón dividido. A la media hora de encuentro se anuló a Pablo Durán, el segundo, por fuera de juego, más justo que el anterior.

Los ingleses atacaron con empeño pese a estar con un hombre menos. David Brooks en el minuto 37 metió un pase raso desde la frontal del área para Justin Kluivert y este desde el lado derecho disparó rápidamente, aunque Ionut Radu paró bien colocado.

El mismo Kluivert en el 40′ centró desde banda derecha para el cabezazo de Álvaro Rodríguez, desviado, y un minuto después lo intentó Amine Adli con un zurdazo desde fuera del área, que atrapó Radu a bote pronto. Así el equipo inglés mantuvo buen tono competitivo hasta el descanso y consiguió premio nada más volver de los vestuarios, con su empate tempranero.

Escorado a la derecha, Adli recibió en zona de tres cuartos y envió un centro al corazón del área, donde Álvaro Rodríguez cabeceó lo suficiente para hacer el 1-1. Giráldez se aguantó los cambios, pero acabó sacando a Williot Swedberg y el Celta mejoró. Primero Aspas probó suerte con un tiro lejano y luego el sueco se topó con la zaga en otro remate.

De nuevo esa conexión dio frutos con centro del capitán y mal cabezazo de Swedberg, a lo que el Bournemouth contestó con el 1-2 en el 78′. Adrien Truffert ganó un forcejeo a Carreira y Marcus Tavernier canalizó el ataque para asistir al certero zurdazo raso de Rayan. El Celta achuchó con oficio y vio anulado un gol de Ferran Jutglà por fuera de juego, un golpe moral.

El último cuarto de hora de partido se le atragantó al conjunto vigués, que solo tiene tres puntos, y se complicó con esta derrota su propósito de avanzar a dieciseisavos de final. Por su parte, los ingleses llegaron a los 15 puntos tras su quinta victoria en otras tantas jornadas celebradas.